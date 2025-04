Davy Klaassen toont weinig teleurstelling na afdroging: "Ik zou er meer moeite mee hebben als..."

Davy Klaassen reageert voor de camera’s van ESPN op de afdroging tegen FC Utrecht (4-0). De Ajax-middenvelder toont zich opvallend optimistisch over het verloop van de wedstrijd en lijkt weinig teleurstelling te uiten.

“Het eerste half uur spelen we heel goed, met veel controle en kansen. Onze kansen gaan er niet in, maar aan de andere kant wel,” zegt Klaassen. ESPN-verslaggever Christian Wiellaert noemt het zelfs het beste halfuur van Ajax dit seizoen.

Een optimistische Klaassen analyseert de eerste helft: “We speelden tot de rust best aardig, maar het is een spel van momenten,” zegt hij. Tussen de zestienmetergebieden hebben we het heel goed gedaan, alleen was FC Utrecht in de zestienmeter gewoon beter.”

De Hilversummer kon na drie minuten de score openen, maar haalde de trekker niet over: “Ik had het gevoel dat die gozer (Nick Viergever, red.) naar mij kwam, dus ik gaf hem op Brian (Brobbey, red.). Aan mijn teamgenoten te zien, denk ik dat ik had moeten schieten.”

De 32-jarige middenvelder lijkt geen last te hebben van een verlies aan vertrouwen: “Het is natuurlijk een teleurstelling als je met 4-0 verliest, maar ik zou er meer moeite mee hebben als we helemaal werden afgetroefd en waren weggespeeld.”

Klaassen werd, net als tegen Willem II (1-2) na een uur gewisseld, waar hij toen verbaasd reageerde, bleef hij deze keer kalm: “Nee, dat kan toch gewoon? De trainer probeert een aantal wijzigingen aan te brengen en we spelen op gegeven moment met twee spitsen. Dat hoort ook bij voetbal,” sluit hij af.

Door de nederlaag van Ajax krijgt PSV de mogelijkheid om het gat terug te brengen naar zes punten. Met nog vijf wedstrijden te gaan, zou het dan voor de Amsterdammers alsnog spannend kunnen worden.