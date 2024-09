Davy Klaassen onthult lachend wat de scheidsrechter tegen hem zei direct na zijn rentree bij duel Ajax met Fortuna Sittard

Davy Klaassen is als een kind zo blij om terug te zijn bij Ajax. Dat vertelt de middenvelder, die de lach maar moeilijk van zijn gezicht krijgt, na afloop van zijn rentree in de hoofdstad aan ESPN.

“Dat is mooi”, antwoordt Klaassen op de vraag hoe hij zich voelde nadat de Ajax-supporters massaal opveerden toen hij aan zijn warming-up begon. Vervolgens scandeerden de fans nog eens zijn naam, toen hij daadwerkelijk in de ploeg kwam.

Zo startte voor Klaassen zijn derde termijn bij Ajax. “Ik had wel verwacht dat ze gingen klappen, maar dit had ik ook niet kunnen bedenken”, zo glimlacht de middenvelder van oor tot oor.

Beelden toonden hoe arbiter Martin van den Kerkhof naar Klaassen toe snelde om hem iets in zijn oor te fluisteren. Dat was echter een ‘praktisch dingetje’, legt de nieuweling uit. “Hij zei dat ik nu reserve-aanvoerder was , dus dat ik ook tegen hem mag praten.”

“Dit is voor mij een speciale avond”, glundert de aanvallend ingestelde middenvelder, die zijn rentree graag had opgeluisterd met een doelpunt. “Tuurlijk, altijd. Maar ik denk dat de manier waarop wij door wilden gaan en uiteindelijk 5-0 winnen: zo wil je het zien.”

Toch mag Klaassen een assist noteren. Na een fraaie steekpass van Mika Godts in de richting van Devyne Rensch toucheerde het 31-jarige jeugdproduct de bal nog licht, alvorens Rensch de bal binnenschoof. Die assist wil hij eigenlijk niet claimen, zo lacht hij.

Over zijn fitheid bestaan geen twijfels, vertelt Klaassen. “Ik heb deze week al twee keer zestig minuten gespeeld in oefenpotjes. Ik ben fit”, glimlacht hij veelzeggend. Na eerdere transfers naar het buitenland is de middenvelder begonnen aan zijn derde periode in Amsterdam.

“Misschien moet je nooit meer weggaan”, stelt de interviewer. Klaassen tovert de glimlach nog maar weer eens op zijn gezicht. “Dat ligt niet alleen aan mij, hè. Ik ben heel blij dat ik hier nu ben. Vanavond was een hele speciale avond. Als je zo ontvangen wordt, voelt dat als thuis.”