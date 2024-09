Davide Frattesi gidst Inter met dubbelslag naar zege op Udinese

Inter heeft zich zondagmiddag hersteld van de 2-1 derbynederlaag tegen AC Milan. Uit tegen Udinese wonnen de Milanezen met 2-3. Na de vroege openingstreffer van Davide Frattesi maakte Christian Kabasele onverwachts gelijk, voordat Lautaro Martínez de bezoekers weer op voorsprong zette. Frattesi maakte na rust zijn tweede, voordat Lorenzo Lucca voor de eindstand tekende. Inter staat dankzij de zege voorlopig derde, met evenveel punten als nummer twee Milan (11).

Aan de kant van Udinese moesten voormalig Ajacieden Jurgen Ekkelenkamp en Lucca het stellen met een reserverol. Twee andere ex-Eredivisionisten, Maduka Okoye en Kingsley Ehizibue, verschenen wel aan de aftrap. Bij Inter begonnen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij op de bank. Frattesi, die het doorgaans moet stellen met invalbeurten, mocht het wel vanaf het begin laten zien.

De wedstrijd in Stadio Friuli was 43 seconden oud toen Inter de voorsprong greep. Darmian schatte de loopactie van Frattesi op waarde met een splijtende steekpass. Frattesi dook op achter de verdediging en produceerde een slap rollertje, die voormalig Sparta-goalie Maduka Okoye toch te machtig was: 0-1. De vroege voorsprong gaf Inter vleugels, Udinese had in de beginfase niets te vertellen.

Inter had zijn voorsprong binnen tien minuten moeten verdubbelen. Hakan Çalhanoglu zette door over de linkerkant en plaatste de bal perfect op het hoofd van Lautaro, die bij de tweede paal een enorme kopkans kreeg. Van dichtbij kopte hij echter naast en dus wacht el Toro, vorig seizoen goed voor 24 Serie A-goals, deze jaargang nog altijd op zijn eerste competitietreffer.

Inter drukte door en daar wist Udinese niets tegenover te stellen. Zo vuurde Thuram aan schot, dat gekeerd werd door Okoye. Er volgde daarna een nog een grotere kans, voor Frattesi. De Italiaan ontving de bal van Lautaro, maar kwam net niet helemaal lekker uit en schoof de bal nipt naast. Aan de andere kant was Dimarco de reddende engel, door een zeker lijkend doelpunt van Sandi Lovric te voorkomen met een uiterste ingreep.

Vlak na die reddende actie van Dimarco kwam Udinese alsnog op gelijke hoogte. Een heerlijke voorzet van Jordan Zemura werd uitstekend verlengd door Kabasele, die Yann Sommer kansloos liet met zijn stevige kopbal in de verre hoek: 1-1. Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft gevaarlijk. Zo had Keinan Davis bij een counter van Udinese net niet genoeg overzicht, en knalde Frattesi nipt over. De 1-2 kwam er alsnog, toen een voorzet van Dimarco werd binnengewerkt door Lautaro.

Inter begon uitstekend aan de tweede helft en wist binnen no time de voorsprong te verdubbelen. Thuram werd bereikt aan de linkerkant en gaf mee aan Frattesi, die Okoye kansloos liet met een droge schuiver in de linkerhoek: 1-3. De vroege treffer Frattesi deed het niveau van de tweede helft weinig goed. Udinese oogde geslagen, terwijl Inter het, soms tot woede van Inzaghi, wel prima leek te vinden.

Udinese-trainer Kosta Runjaic besloot Ekkelenkamp en Lucca te brengen in de hoop een comeback te realiseren. Die leek er niet direct te komen, daar Inter de lakens uitdeelde en mogelijkheden op de 1-4 onbenut liet. Tien minuten voor tijd werd het toch weer spannend. Lucca stoomde op richting doel en werkte met een schuiven beheerst af in de korte hoek: 2-3. Inter hield nadien stand en herstelt zich zo van de pijnlijke derbynederlaag.