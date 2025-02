Dávid Hancko schiet Feyenoord in absolute slotfase naar zege op Almere City FC

Feyenoord heeft zaterdagavond in blessuretijd een overwinning binnengehaald tegen Almere City FC. De ploeg van interin-coach Pascal Bosschaart kwam in De Kuip uiterst moeizaam voor de dag, maar wist een vroege achterstand toch nog om te buigen. Julián Carranza scoorde al voor rust, Dávid Hancko maakte in minuut 90+1 de winnende goal: 2-1. Feyenoord neemt daardoor de derde plek in de Eredivisie over van FC Utrecht. Almere blijft onderaan.

De verwachting is dat Robin van Persie maandag gepresenteerd wordt als de nieuwe trainer van Feyenoord. Bosschaart koos in zijn waarschijnlijk laatste wedstrijd als interim-coach van de club voor een aantal nieuwe namen. Ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan (1-1) kwamen Quilindschy Hartman, Luka Ivanusec en Julián Carranza in de ploeg.

Feyenoord begon slap aan de wedstrijd en kreeg al in de zesde minuut een doelpunt tegen. Een voorzet van Kornelius Hansen werd met een handige hakbeweging in het doel getikt door Charles-Andreas Brym, die nauwelijks werd gehinderd door zijn directe tegenstander Thomas Beelen: 0-1.

Het had na een kwartier spelen nog erger kunnen worden voor Feyenoord, maar een schitterende volley van Hamdi Akujobi spatte vanaf een meter of achttien van het doel uiteen op de lat. Enkele minuten later gaf Igor Paixão de bal zomaar weg op het middenveld van Feyenoord. Hansen kon uithalen en zag ook zijn poging op de bovenkant van de lat eindigen.

Feyenoord werd in het tweede deel van de eerste helft langzaamaan wel sterker. Het leidde in de 33ste minuut tot de gelijkmaker van Carranza, die het na een uitstekende breedtebal van Givairo Read eenvoudig kon afronden. Beide ploegen kregen in het restant een goede kans op een tweede treffer. Een kopbal van Akujobi ging rakelings naast, daarna stuitte Paixão op een ingreep van Nordin Bakker.

Bosschaart besloot in de rust in te grijpen en de zwak spelende Ivanusec uit zijn lijden te verlossen. Oussama Targhalline kwam erin, waardoor Paixão verhuisde van de nummer 10-positie naar linksbuiten.

Feyenoord zocht in de tweede helft naar openingen, maar het veldspel van de Rotterdammers bleef uiterst moeizaam ogen. Kansen bleven daardoor lange tijd uit. In de 84ste minuut leek de bal uit de kluts goed te vallen voor Jakub Moder, maar de middenvelder was net te laat om te profiteren van het grabbelen van Bakker.

In de 89ste minuut kwam Feyenoord al heel dicht bij de winnende treffer, maar een vrije trap van Paixão belandde op de buitenkant van de paal. Twee minuten later viel de treffer alsnog. Een voorzet van Read belandde bij de tweede paal bij Hancko, die de bal schitterend ineens uit de lucht binnenschoot: 2-1.