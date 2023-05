Dave Vos gaat in op toekomst Van Axel Dongen: ‘Dat zal naar buiten komen’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 07:55 • Wessel Antes • Laatste update: 08:22

Het ziet ernaar uit dat Amourricho van Axel Dongen zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. Voetbalzone sprak vrijdagavond met Jong Ajax-trainer Dave Vos, die verwacht dat er op korte termijn nieuws naar buiten komt over de toekomst van de achttienjarige buitenspeler. Van Axel Dongen staat al jaren bekend als het grootste talent van zijn generatie, maar kampt vaak met blessures. Manchester United, en met name manager Erik ten Hag, zou het toptalent graag overnemen, maar het lijkt erop dat zijn toekomst alsnog in de Johan Cruijff ArenA ligt.

Na het duel tussen Jong Ajax en Jong AZ (1-2) vroeg verslaggever Labib Bitchou naar de contractsituatie van Van Axel Dongen. “Volgens mij gaat het de goede kant op”, onthulde Vos. “Ik heb het officiële bericht nog niet gehad, dus dat is afwachten. Op het moment dat daar duidelijkheid over komt zal dat naar buiten komen.” Op sociale media vrezen Ajacieden al langere tijd een vertrek van Van Axel Dongen, maar de woorden van Vos bieden dus hoop. Het contract van de technisch vaardige rechtspoot loopt op 30 juni officieel af.

Vos vindt het belangrijk dat Van Axel Dongen voor Ajax behouden blijft. “Absoluut. Amourrichio is een jongen die helemaal vanuit het jongste jeugdelftal is doorgestroomd. Hij levert altijd een onwijs goede bijdrage en is echt een Ajax-buitenspeler. Als je dat soort jongens dan kan behouden… Dit zijn de jongens die je het liefst in de Johan Cruijff ArenA ziet spelen.” De afgelopen maanden maakte Van Axel Dongen minder speelminuten, maar dat heeft niets met zijn aflopende contract te maken. “Hij heeft natuurlijk last gehad van wat blessures, dus dan probeer je het op te bouwen. Dat hij steeds vaker en langer kan spelen. Dat is eigenlijk kortweg de reden.”

In maart sprak Voetbalzone met Van Axel Dongen zelf, die toen aangaf graag te willen blijven bij Ajax. “Mijn doel is sowieso om te slagen bij Ajax. Ajax is natuurlijk de mooiste club in Nederland en de beste club om je te laten zien. Op dit moment ben ik gewoon bezig met mezelf en bezig om fit te blijven. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen, dus met dat (zijn aflopende contract, red.) ben ik niet superveel bezig, maar natuurlijk wil ik wel gewoon blijven bij Ajax.” Een definitief akkoord met Ajax bleef vooralsnog uit, maar volgens Vos wordt er snel meer duidelijk.