'Dat was het 'geluk' van Gimenez. Die status raak je bij Feyenoord ook niet meer kwijt'

Peter Houtman en John van Loen zijn blij dat ze de oude Santiago Gimenez weer zien bij Feyenoord. De Mexicaanse doelpuntenmaker zat mede door blessureleed in een mindere fase, maar is inmiddels weer één van de meest gevierde spelers in De Kuip.

Stadionspeaker Houtman laat niet na om de spits af en toe een steuntje in de rug te geven. 'Santi-ago. San-ti-ago Gimenez', klinkt het dan in De Kuip. ''Weet je, ik ben zelf ook spits geweest natuurlijk. Dan is het gewoon lekker als je een beetje steun krijgt'', legt de voormalig aanvaller uit aan het Algemeen Dagblad.

''Ik bemoei me over het algemeen nergens mee hoor. Ik ga ook niet om de haverklap een liedje zingen voor de spelers. Maar bij Santi kan ik me soms niet inhouden. Al is het eigenlijk niet nodig wat ik doe. Het publiek omarmt hem sowieso wel'', weet Houtman dat Gimenez zeer populair is in Feyenoord-kringen.

Na een periode met blessures lijkt Gimenez weer goed in zijn vel te steken. De Mexicaan scoorde met een prachtige omhaal tegen Fortuna Sittard en was doeltreffend in de Champions League-duels met Manchester City (3-3) en Sparta Praag (4-2). ''Ik kan me wel goed voorstellen dat deze periode hem goed heeft gedaan. Er is de laatste jaren veel op hem afgekomen, hè. En het is nog een jong ventje (Gimenez is 23, red.). Dat moet je niet vergeten.''

John van Loen, eveneens oud-spits van Feyenoord, heeft Gimenez ook hoog zitten. ''Hij is actiever dan hij voorheen was. Gretiger, dreigend. Hij was eerder soms aan het wandelen. Het leek wel of hij er geen zin in had. Dat lijkt dan zo vanaf de buitenkant, hè.''

Inmiddels staat er een heel andere Gimenez op het veld. ''Nu spat het plezier er weer van af. Dat geeft het hele elftal een boost. Zijn entree bij Feyenoord was natuurlijk ongelofelijk goed. Dat was ergens zijn ‘geluk’. Die status van publiekslieveling raak je bij een club als Feyenoord dan ook niet meer kwijt'', weet Van Loen hoe het werk in Rotterdam-Zuid.

Dat Gimenez inmiddels getrouwd is, wil volgens Van Loen ook wel helpen. ''Als je gelukkig bent, speel je beter. Dan kun je de hele wereld aan, joh. Ik weet wat een apart vak het leven van een spits is. Het ene moment was hij 80 miljoen euro waard. Toen nog niet eens de helft. Nu heeft hij weer het vertrouwen en dat straalt hij uit.''