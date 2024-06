Darwin Núñez zet fenomenale reeks voort bij klinkende zege van oppermachtig Uruguay op Bolivia

Uruguay staat op de drempel van de kwartfinale van de Copa América. Bondscoach Marcelo Bielsa zag zijn ploeg volledig domineren tegen Bolivia, wat resulteerde in een afgetekende 5-0 zege. Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde en Rodrigo Bentancur waren trefzeker voor la Celeste, dat dankzij de overwinning op zes punten uit twee duels staat met een doelsaldo van +7. De Verenigde Staten en Panama hebben drie punten en een doelsaldo van respectievelijk +1 en -1. Bolivia staat laatste met nul punten en een doelsaldo van -7.

Bielsa koos in de voorhoede voor Pellistri, Núñez en Maximiliano Araújo, terwijl Manuel Ugarte, Valverde en Nicolás de la Cruz op het middenveld de lijnen moesten uitzetten. Sergio Rochet, ex-AZ, stond onder de lat. Onder meer Sebastián Cáceres, Bentancur, José María Giménez en Luis Suárez begonnen op de bank.

Uruguay was vanaf het eerste fluitsignaal veel sterker dan Bolivia, dat na nog geen twee minuten heel goed wegkwam toen Núñez van dichtbij millimeters naast kopte na een uitstekende voorzet vanaf de rechterkant. Toch wist Uruguay al binnen tien minuten de voorsprong te grijpen.

De la Cruz bracht de bal bij de tweede paal, waar Ronald Araújo de bal voor het doel kopte. Mathías Olivera kwam net tekort om raak te koppen, maar dat gold niet voor Pellistri bij de tweede paal: 1-0. Het was in de openingsfase nog niet de wedstrijd van Núñez, die ongelukkig was in zijn aannames en een gekruld schot naast zag gaan.

De Liverpool-spits kreeg opnieuw een grote kans na een fraaie Uruguayaanse aanval en schoot ditmaal wel op doel, maar zag doelman Guillermo Viscarra met zijn voeten redden. Bij zijn volgende kans was het wel raak. Maximiliano Araújo gaf mee aan Núñez, die in de korte hoek hard raak schoot: 2-0. Núñez was daarmee voor het zevende (!) duel op rij trefzeker voor Uruguay.

SIEMPRE DARWIN. Y HASTA CUÁNDO DARWIN. pic.twitter.com/VvzJBzKQCE — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) June 28, 2024

Bolivia had werkelijk niets in te brengen, terwijl Uruguay op jacht bleef gaan naar treffers om een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven voor de laatste speeldag, wanneer de VS de tegenstander is. Núñez kreeg nog maar eens een goede mogelijkheid, nadat hij zichzelf met een fraaie kapbeweging de nodige ruimte verschafte. Het schot dat volgde zeilde een meter over het Boliviaanse doel.

Op slag van rust kreeg wie anders dan Núñez de laatste kans van de eerste helft. Waar hij zelf had kunnen en misschien wel moeten schieten, legde hij breed en zag hij de bal weggewerkt worden door de defensie van Bolivia. Bolivia kwam amper op de Uruguayaanse helft terecht. De enige ietwat serieuze poging was een schot vanaf de middenlijn. Rochet raakte er niet van onder de indruk.

Van spanning was door het enorme krachtsverschil geen sprake en dat was te zien aan het tempo van Uruguay, dat het na rust rustig aan deed. Bolivia groef zich in, in de hoop de schade beperkt te houden. Twintig minuten voor tijd sneed Maximiliano Araújo door de verdediging. Zijn schot kon ternauwernood uit de hoek worden getikt door Viscarra, die tot zijn opluchting zag dat Pellistri in de rebound volledig mispeerde.

Tomá y hacelo, Fede ?? pic.twitter.com/MjSDyf7Ht6 — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) June 28, 2024

Een kwartier voor tijd viel de derde Uruguayaanse treffer alsnog. De la Cruz bediende Maximiliano Araújo, die via de benen van Viscarra raak schoot: 3-0. Suárez stond aan de zijlijn op het punt om in te vallen en zag, vlak voordat hij Núñez afloste en de aanvoerdersband om zijn arm geschoven kreeg, dat het 4-0 werd. Pellistri bediende Valverde, die met binnenkant rechts afrondde.

Uruguay had er duidelijk nog zin in in de slotfase. Met zijn eerste balcontact van de wedstrijd liet invaller Giorgian de Arrascaeta zien nog altijd over een heerlijke traptechniek te beschikken. De middenvelder van Flamengo schilderde de bal op het hoofd van een andere zojuist ingevallen Uruguayaan, Bentancur, die met een kopbal voor de 5-0 eindstand tekende.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties