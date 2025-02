Danny Makkelie is woedend en spreekt van schande: ‘Wat bezielt iemand? Hoe diep ben je gezonken?’

Danny Makkelie heeft zich op zijn LinkedIn-pagina keihard uitgelaten over een incident op de amateurvelden van afgelopen weekend. De 42-jarige scheidsrechter heeft er geen goed woord voor over en spreekt van ‘een ziekte die het voetbal al jaren teistert en zich steeds verder verspreidt’.

Afgelopen zaterdag ging het mis bij een amateurwedstrijd in Veldhoven. Daar werd een scheidsrechter ernstig mishandeld en bewusteloos geslagen op het voetbalveld van SV Rood-Wit. De arbiter, van begin 70, is een bekende van Makkelie, die op LinkedIn helemaal leegloopt.

“Dit is het gif in het voetbal. Hoe vaak hebben we dit al gezien? Hoe vaak wordt er schande van gesproken, en hoe vaak gebeurt het vervolgens opnieuw? We praten over respect, fair play en sportiviteit, maar ondertussen blijven scheidsrechters, mensen die simpelweg hun werk of hobby uitoefenen, slachtoffer van agressie en geweld.”

“Dit is een diepgeworteld cultuurprobleem”, vervolgt Makkelie. “Deze keer ging het om een scheidsrechter van 70 jaar oud. Wat bezielt iemand? Hoe diep ben je gezonken als je denkt dat geweld tegen een official, laat staan iemand van deze leeftijd, de manier is om je frustratie te uiten?”

Buiten alle frustraties om het incident, voorziet Makkelie ook een steeds groter wordend probleem in Nederland. Op den duur blijven er volgens hem namelijk geen scheidsrechters over in Nederland. Daarom wil Makkelie nog hardere straffen zien tegen scheidsrechtersgeweld.

“Dit moet stoppen. Niet met mooie woorden of slappe campagnes, maar met keiharde maatregelen. Levenslange schorsingen. Directe vervolging. Clubs die hun verantwoordelijkheid nemen. En vooral: een gezamenlijke, keiharde grens die we als voetbalwereld trekken.”

Makkelie kende de scheidsrechter persoonlijk. “Zijn liefde voor het voetbal is groter dan de haat die hij zaterdag over zich heen kreeg. En dat verdient respect. Maar laten we niet wachten tot de dag dat opnieuw iemand dit niet meer overleeft. Dit is het gif in het voetbal. En we moeten het uitroeien”, besluit hij.