Een scheidsrechter is zaterdag ernstig mishandeld op het voetbalveld van SV Rood-Wit uit Veldhoven, zo meldt de politie uit die regio op Instagram. De arbiter werd knock-out geslagen en heeft behoorlijk letsel opgelopen.

Het ging zaterdagmiddag mis bij de amateurwedstrijd tussen Rood-Wit 3 en SV De Braak 4 uit Helmond. De sfeer tijdens de wedstrijd was al grimmig en escaleerde toen enkele personen verhaal kwamen halen bij de scheidsrechter.

De scheidsrechter incasseerde rake klappen en raakte bewusteloos. De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden.

Het politieonderzoek is in volle gang. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Een woordvoerder van SV Rood-Wit laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat de scheidsrechter een man van begin 70 is. Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen en kampt met een evenwichtsstoornis.

Een ooggetuige die zich bij Omroep Brabant heeft gemeld, zegt dat de scheidsrechter is neergeslagen door een toeschouwer. "De man is daarna naar de parkeerplaats gerend en er vandoor gegaan in een zwarte auto, waarschijnlijk een Renault."

Omstanders zijn achter de dader aangerend. "Maar de achterklep van de auto was opengezet zodat het kenteken niet zichtbaar was", aldus de ooggetuige.