Danny Koevermans trekt harde conclusie over opnieuw falend AZ: 'Het lijkt wel alsof...'

Voor AZ is het een slechte week wat betreft de strijd om plaats drie in de Eredivisie. Tegen NEC (3-3) werd een 1-3 voorsprong weggegeven en in het thuisduel met RKC Waalwijk van dinsdag konden de Alkmaarders op het nippertje een nederlaag voorkomen: 2-2.

Danny Koevermans trekt dan ook een harde conclusie over de ploeg van trainer Maarten Martens. ''Het leek er wel op alsof AZ geen derde wíl worden'', verzucht de oud-aanvaller van de Alkmaarse club in Voetbalpraat.

AZ nam tegen RKC al snel de leiding: Troy Parrott scoorde binnen het kwartier. De Waalwijkers toonden veerkracht en kwamen via Michiel Kramer en Chris-Emmanuel Dikwama Lokesa op voorsprong. Mexx Meerdink redde uiteindelijk een punt voor AZ.

''Uiteindelijk mogen ze in Alkmaar van geluk spreken dat ze nog de gelijkmaker maken'', analyseert Koevermans het nieuwe puntenverlies van AZ, dat nu zes punten achterstand heeft op nummer drie FC Utrecht. Nummer vier Feyenoord heeft vier punten meer verzameld en bouwt de voorsprong op AZ uit bij winst op FC Groningen.

Koevermans is kritisch op AZ, maar aan de andere kant complimentues richting de trefzekere Meerdink. ''Echt een goede goal. Hoe hij die bal naar beneden drukt, getuigt echt van klasse. Het is een gemis geweest voor AZ dat hij zo’n tijd geblesseerd is geweest.''

Kees Kwakman is het roerend eens met zijn collega-analist. ''Hij heeft ook een verwoestend schot in zijn linker. De goal die hij vandaag maakt, is echt een spitsengoal.''

AZ, dat nog zeven keer in actie komt in de Eredivisie dit seizoen, heeft weinig tijd om te treuren over het gelijkspel tegen RKC. Aanstaande zaterdag wacht namelijk de confrontatie met Feyenoord in het AFAS Stadion.