Danny Buijs is absoluut niet te spreken over het besluit van arbiter Dennis Higler om een strafschop toe te kennen aan Ajax. De trainer van Fortuna Sittard spreekt na afloop van het verloren duel (0-2) voor de camera van ESPN zijn frustratie uit over de leidsman en videoscheidsrechter Alex Bos, die volgens Buijs een fout hebben gemaakt.

In de 66ste minuut maakte Shawn Adewoye hands in de zestien in een duel met Weghorst, waarna arbiter Dennis Higler de bal - na het bekijken van de videobeelden - op de stip legde. Steven Berghuis miste de penalty, maar in de rebound kon hij met een kopbal wel de alerte Weghorst bereiken. De spits tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

Buijs snapt er niets van dat Higler naar het scherm werd geroepen. “Ik vind het echt bijzonder dat een VAR hier ingrijpt. Het is nou al zo vaak gezegd dat ze alleen bij cruciale misser ingrijpen. Maar dit is helemaal geen cruciale misser.”

“Het is helemaal niet duidelijk dat dit een handsbal is. Er is alleen wat lichamelijk contact. Wat bezielt zo’n VAR om hier in te grijpen. Het is voor mij echt ongelooflijk”, vervolgt de trainer van Fortuna Sittard.

“Nou kom Raymond van Meenen (manager scheidsrechterszaken, red.) maandag weer met een reactie en dan krijgen we dinsdag excuses, maar ja...”

“Laat die VAR nou eens wat vaker wegblijven, tenzij het overduidelijk is. Maar dit is niet overduidelijk. Wat komt zo’n VAR doen? Dat drukt natuurlijk een ongelooflijke stempel op deze wedstrijd.”

“Het gaat overigens niet alleen over de VAR, want ook de scheidsrechter, hè... Toen hij naar het scherm werd geroepen had hij vervolgens drie minuten nodig om ervan te overtuigd te raken dat het een penalty was. Dat zegt ook veel over de persoonlijkheid van deze man”, aldus Buijs.