Danny Buijs in beroep na uithaal jegens scheidsrechter: ‘Als je je mening niet meer kan geven…’

Danny Buijs is naar aanleiding van de schorsing voor kritiek op arbiter Ingmar Oostrom naar Zeist afgereisd. Daar ging de trainer van Fortuna Sittard in beroep. Tijdens de zitting trok Buijs een opvallende conclusie, zo schrijft Voetbal International.

Na afloop van Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam (0-3) zat de emotie nog erg hoog bij Buijs, wat hem niet ten goede kwam in zijn interview met ESPN. “Gewoon zijn hele presentatie, z’n houding. We staan erover te praten, en ik krijg gewoon kippenvel”, zei Buijs onder meer over Oostrom.

De aanklager betaald voetbal eiste één wedstrijd schorsing voor Buijs, maar die besloot de zaak aan te vechten. Wanneer de beelden van het interview getoond worden komt Buijs tot een opvallende conclusie. “Ik kan misschien beter helemaal geen interviews meer geven.”

“Je probeert zo eerlijk en oprecht mogelijk antwoord te geven op wat je ziet”, legt Buijs die uitspraak uit. “Soms positief, soms minder positief. Op dat moment kreeg ik oprecht kippenvel. Wilde ik ook laten zien, maar ik had een dikke trui aan en een winterjas. Voor ik mijn huid kon laten zien, was het interview alweer verder.”

“Waar het om gaat is: als je niet meer je mening kunt geven voor een camera, wat toch gevraagd wordt door het publiek, en je niet eens kunt zeggen dat je kippenvel krijgt; dan kunnen we daar beter niet meer gaan staan, want dan wordt het een soort toneelspel.”

Buijs kan zich niet voorstellen dat arbiter Oostrom gekwetst is door zijn uitspraken. “Kwetsend is een groot woord. Het is ook maar net hoe je ertegenaan kijkt. Ik zei bijvoorbeeld ook dat wíj verdomd slecht waren. Kun je ook negatief uitleggen. Maar wat is er mis mee als ik zeg: wij zijn slecht?”

Hoewel de aanklager vervolgens enigszins begrip toont, blijft hij toch bij het schikkingsvoorstel voor één wedstrijd voor Buijs. “Maar als ik hiervoor geschorst ga worden, ga ik me wel afvragen of ik daar nog moet gaan staan”, reageert Buijs. “Moet ik nog wel een interview geven? In mijn optiek heb ik niemand beledigd.” Vrijdagochtend volgt de definitieve uitspraak.