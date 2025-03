Fortuna Sittard behaalde zaterdagavond een 1-0 overwinning op Heracles Almelo in eigen huis. Dankzij een benutte strafschop van de Zweed Kristoffer Peterson klimt Fortuna Sittard virtueel over sc Heerenveen naar de achtste plek op de ranglijst. Ondanks de overwinning liet Danny Buijs in een interview met ESPN weten dat hij zeer verbaasd was over de VAR.

Na iets minder dan een half uur spelen belandde de bal bij Max Bruns. De speler van Heracles liet de bal per ongeluk van zijn voet stuiteren, waardoor deze tussen Bruns en Alen Halilovic van Fortuna terechtkomt. Bruns probeerde de bal terug te winnen, maar gleed iets weg en kwam daardoor hard op het onderbeen van de Kroaat terecht.

Halilovic kon de wedstrijd niet hervatten en moest worden gewisseld. Na afloop gaf Danny Buijs in een interview met ESPN aan dat hij niet begreep waarom er geen kaart werd gegeven. “Ik schrok en helemaal vanwege zijn (Halilovic, red.) reactie vlak voor de dug-out”, aldus Buijs.

“Het is ongelukkig dat hij wegglijdt, maar even serieus…” VAR Dennis Higler moest het daarbij ontgelden bij de trainer. “Higler was volgens mij de VAR, maar heeft hij dan met zijn ogen dicht zitten kijken?”

Op de vraag of hij het daadwerkelijk rood vond, reageerde Buijs als volgt: “Ik vond het in ieder geval een behoorlijke overtreding.” Vervolgens voegde hij er met een knipoog aan toe: “Nou heeft Higler sowieso al wat moeite de laatste tijd, maar goed, ik maak ook fouten.”

Voor Heracles betekende de 1-0 nederlaag de tweede verliespartij in de afgelopen twaalf wedstrijden. De Almeloërs staan momenteel twaalfde in de Eredivisie. De afstand tot de play-offs voor degradatie bedraagt slechts drie punten, terwijl het gat naar de play-offs voor Europees voetbal vijf punten is.

Beide teams spelen hun volgende wedstrijd in het weekend van 14-16 maart. Heracles neemt het op zaterdag 15 maart op tegen sc Heerenveen, terwijl Fortuna een dag later ook naar het noorden reist om FC Groningen te treffen.