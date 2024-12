Daniele Rugani spreekt over toekomst bij Ajax en noemt daarbij specifiek één droom

Daniele Rugani denkt tijdens zijn huurperiode bij Ajax vast na over zijn toekomst. De Italiaanse centrumverdediger hoorde afgelopen zomer dat er geen perspectief voor hem was bij Juventus en opteerde daarom voor een verblijf in Amsterdam.

Onder landgenoot en Ajax-trainer Francesco Farioli bewijst Rugani een zeer nuttige kracht te zijn. Sterker: met de dertigjarige verdediger tussen de lijnen slikten de hoofdstedelingen nog geen enkele tegentreffer.

In zijn thuisland wordt Rugani gelinkt aan een dienstverband bij Napoli, maar daar is weinig sprake van, vertelt hij zelf in La Gazetta dello Sport. "Ik hoop dat iedereen mij in de gaten houdt. Niet alleen Juventus, maar ook andere clubs, inclusief Ajax."

De mandekker is gelukkig in Amsterdam en durft zelfs weer te dromen van een oproep voor de Italiaanse selectie. "Het gaat goed met mij en ik droom er ook van om terug te keren naar de nationale ploeg."

Op geruchten over zijn toekomst wil de Italiaan verder niet al te veel ingaan. "Ik ben gefocust op het spelen van een geweldige tweede seizoenshelft met Ajax", blikt hij vooruit.

De Amsterdammers doen nog volop mee voor een Champions League-ticket en liggen op koers om de volgende fase van het Europa League-toernooi. Farioli speelt daarin een belangrijke rol.

Over zijn nieuwe trainer is Rugani dan ook lovend. "Hij is een jonge coach, maar ik weet zeker dat hij een geweldige carrière zal hebben. Hij let heel goed op de details en is heel nauwkeurig in zijn voorbereiding op de wedstrijden."