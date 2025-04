Dani Olmo en Pau Víctor krijgen te horen tot wanneer ze voor FC Barcelona in LaLiga mogen spelen

De Hoge Sportraad (CSD) in Spanje heeft zich uitgesproken over de LaLiga- inschrijving van Dani Olmo en Pau Víctor. FC Barcelona dreigde zijn spelers kwijt te raken in de competitie vanwege vermeend sjoemelen met de financiën, maar voorlopig kunnen de Catalanen het duo ‘gewoon’ blijven opstellen.

In de ochtend voor het gewonnen Copa del Rey-duel met Atlético Madrid (0-1) kwam LaLiga plotseling met het nieuws dat Barcelona zou worden aangeklaagd.

De president van de competitie, Javier Tebas, beschuldigt FC Barcelona er namelijk van fouten in de boekhouding te hebben gemaakt om Olmo en Victor in te schrijven voor de tweede seizoenshelft. LaLiga heeft een klacht ingediend tegen Barça.

Enkele uren na de uitspraken van Tebas reageerde Barça-president fel in de Spaanse pers. Hij was allerminst te spreken over de aantijgingen van Tebas en noemde die ‘volledig ongegrond’. Laporta vond ook de timing van de uitspraken van de competitiebaas verdacht en hij ziet het als een poging om ‘FC Barcelona te destabiliseren’.

“Het is een nieuwe poging om FC Barcelona te destabiliseren. Ik heb het gevoel dat wanneer ze ons niet op het veld kunnen verslaan, dat ze het via ‘de kantoren’ proberen. Dit kan ik als president van Barcelona niet toestaan en ik zal onze belangen blijven verdedigen.”

“Wij zullen keihard antwoorden tegen LaLiga en Tebas. Ze willen onze club gewoon aanvallen. In januari keuren ze de inschrijving goed en nu klopt het ineens niet meer? Waarom niet? Hebben zij hun werk niet goed gedaan?”, foeterde Laporta.

Laporta en Barcelona zijn nu dus in het gelijk gesteld door de CSD, die toestaat dat zowel Olmo als Víctor het seizoen ‘gewoon’ uitspeelt. Wat er daarna gebeurt, is vooralsnog onduidelijk.