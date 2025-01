NEC Nijmegen probeert zich deze winter te versterken met Dani de Wit, zo schrijft Omroep Gelderland. Nadat de Gelderlanders zich eerder versterkten met Bryan Linssen, moet ook de voormalig speler van AZ en Ajax de ploeg van Rogier Meijer van goals voorzien.

De Wit speelde afgelopen seizoen zijn wedstrijden ook nog in de Eredivisie, toen namens AZ. De nummer tien besloot de deuren van het AFAS Stadion in de zomer achter zich dicht te trekken.

Het jeugdproduct van Ajax verkaste op transfervrije basis naar VfL Bochum, maar tot nu toe pakt die stap niet heel gelukkig uit. De aanvallend ingestelde middenvelder begon het seizoen nog als basisklant, maar lijkt dat plekje inmiddels kwijt.

In de laatste zeven wedstrijden verscheen De Wit nog maar een keer aan de aftrap. De 26-jarige rechtspoot scoorde al tweemaal voor zijn nieuwe werkgever, maar mogelijk vertrekt hij na zes maanden alweer bij de Bundesliga-club.

NEC zou namelijk hopen op de komst van de middenvelder, die volgens Transfermarkt een transferwaarde van vier miljoen euro vertegenwoordigt. Omroep Gelderland rept dan ook over een huurovereenkomst.

De Wit kent de Eredivisie door en door. In de vaderlandse competitie speelde hij vijf duels in de hoofdmacht van Ajax, terwijl hij in de Eredivisie maar liefst 125 keer het shirt van AZ over zijn schouders hees.

De nummer tien-positie is een zorgenkindje voor Meijer. Sami Ouaissa en Rober González vulden die plek eerder in het seizoen in, maar lieten geen onuitwisbare indruk achter. Vito van Crooij was afgelopen weekend de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld.