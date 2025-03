Dani Alves in hoger beroep vrijgesproken van verkrachting

Dani Alves is in hoger beroep vrijgesproken van verkrachting. De oud-voetballer werd in een eerder stadium nog schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van vierenhalfjaar. Dat is nu dus van tafel.

Alves, die altijd ontkend heeft, zou een 23-jarige vrouw in december 2022 in een nachtclub verkracht en geslagen hebben. Daarvoor zat hij meer dan een jaar vast, vanwege het risico dat hij vluchtte naar Brazilië. Zijn vaderland levert eigen burgers namelijk niet uit als die in een ander land zijn veroordeeld.

In maart 2024 mocht hij zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Daarvoor werd een borgsom van één miljoen euro betaald. In het hoger beroep is Alves dus alsnog vrijgesproken.

Volgens de Spaanse rechtbank is er onvoldoende bewijs. Bovendien kon de getuigenis van het vermeende slachtoffer niet worden geverifieerd met video-opnames. "Het kwam niet overeen met de werkelijkheid", was het verdict van de rechtbank.