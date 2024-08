Damil Dankerlui keert na avontuur in Griekenland terug in de Eredivisie

Damil Dankerlui gaat spelen voor Almere City, de club uit zijn geboortestad. Dat maakt de hekkensluiter van de Eredivisie donderdag bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelverdediger, elfvoudig international van Suriname, komt transfervrij over van het Griekse Panserraikos.

Op jonge leeftijd speelde Dankerlui al in de jeugdopleiding van de laagvlieger. “Ik heb bij verschillende clubs gespeeld, maar nu ben ik weer thuis bij Almere City. Ik ben een back die graag over de flanken opkomt en assists aflevert, en ik hoop dat dit seizoen veel te kunnen doen”, aldus de rechtspoot via de clubwebsite.

Dankerlui werd als tiener opgepikt door Ajax, maar wist in Amsterdam niet door te breken. Namens Willem II en FC Groningen speelde de verdediger liefst 127 officiële wedstrijden in de Eredivisie, waarna hij naar Griekenland verkaste.

In het afgelopen seizoen speelde Dankerlui 26 officiële wedstrijden namens Panserraikos, op het hoogste niveau van Griekenland. Met die club eindigde Dankerlui op de dertiende plaats in de Super League 1.

Technisch manager Johan Hansma is in zijn nopjes met de komst van de ervaren Dankerlui. “Na het vertrek van Sherel Floranus hebben we snel gehandeld, we waren voorbereid. We zijn blij met de komst van Damil, door zijn voetballende kwaliteiten maar ook omdat hij uit de stad komt.”

Voor Floranus ontving Almere City ongeveer 450.000 euro van PEC Zwolle, dat gebruik heeft gemaakt van een afkoopclausule in zijn contract. Dankerlui wordt dus gratis overgenomen van Panserraikos.

Almere presenteerde afgelopen weekend al verdediger James Lawrence (32). De elfvoudig international van Wales, vriend van BN’er Monica Geuze, is transfervrij overgenomen van FC Nürnberg. Lawrence en Geuze waren tegen PSV (1-7 nederlaag) als bezoekers aanwezig in het Yanmar Stadion.