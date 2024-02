Dallinga en Spierings missen enorme kansen voor Toulouse: Benfica bekert verder

Benfica is erin geslaagd de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Portugezen hadden het lastig in en tegen Toulouse, maar wisten de 0-0 stand over de streep te trekken. Dat was voor Benfica genoeg na de 2-1 zege in Estádio da Luz vorige week. Stijn Spierings en Thijs Dallinga kregen de grootste kansen van de wedstrijd, maar hadden het vizier net niet genoeg op scherp staan.

Bij Toulouse stond Dallinga in de spits. De Nederlander werd in zijn rug gesteund door voormalig Vitesse-speler Yann Gboho, terwijl ook Spierings op het startformulier verscheen. Aan de kant van Benfica liet David Neres zich afgelopen weekend gelden met liefst twee goals en twee assists en de voormalig Ajacied mocht dan ook starten in Toulouse, net als onder meer Ángel Di María. Ex-Feyenoorders Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes zaten op de bank.

Toulouse was de bovenliggende partij in de openingsfase. Het spel speelde zich dan ook af op de helft van de Portugezen, die een schot van Vincent Sierro moesten toestaan. De Zwitser zag de eerste poging van de wedstrijd vrij eenvoudig gepakt worden door Anatoliy Trubin. Toulouse bleef ook daarna de betere ploeg, al bleven de echt serieuze kansen uit. Even veerde Stadium Municipal op bij een grote kans, al werd het al vrij snel duidelijk dat er sprake was van buitenspel.

De eerste mogelijkheid van Benfica kwam op naam van Rafa Silva, die op randje zestien vrij mocht uithalen na uitstekend voorbereidend werk van Neres. Eerstgenoemde stelde teleur en schoot enkele meters over de kruising. Benfica kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd en kreeg zijn grootste kans via Di María, die bij de tweede paal een teenlengte tekort kwam om binnen te glijden.

Toulouse had nog een helft om de broodnodige treffer te maken en kreeg tien minuten na rust de grootste kans van de wedstrijd. Dallinga snelde langs Nicolás Otamendi en gaf perfect voor in de zestien. Daar verscheen Spierings, die een een ultieme mogelijkheid om zeep hielp door vlak voor het doel rakelings naast te koppen.

Ook Dallinga kreeg daarna een enorme kopkans. De topschutter liet de bal fraai van zijn hoofd vallen, maar sloeg zijn handen voor zijn gezicht nadat de bal via binnenkant van de paal in de handen van Trubin belandde. De Fransen bleven de aanval zoeken, maar het ontbrak simpelweg aan het benodigde fortuin.

Vlak voor tijd kreeg ook Shavy Babicka, die koud in het veld stond, een prima kans. Zijn schot vloog slechts een halve meter naast. Toulouse bleef aanzetten, terwijl Benfica zich beperkte tot verdedigen. Dat lukte bij een hoekschop, waaruit Dallinga bij de tweede paal net genoeg gehinderd werd. Sierra probeerde het in blessuretijd van afstand en zag zijn inzet onschadelijk gemaakt worden door Trubin. Daarmee was het laatste gevaar voor Benfica geweken.

