Cyriel Dessers vijzelt indrukwekkende doelpuntenproductie verder op tegen Ghana

Cyriel Dessers was vrijdag van grote waarde voor de nationale ploeg van Nigeria. De voormalig aanvalsleider van Feyenoord opende de score in het vriendschappelijke duel met Ghana, dat uiteindelijk met 1-2 verloor. Een mooie opsteker voor the Super Eagles, die voor het laatst in actie kwamen in de verloren Afrika Cup-finale tegen Ivoorkust.

Nigeria was in de openingsfase de bovenliggende partij tegen Nigeria, dat het moest stellen zonder onder meer Victor Osimhen en Haarlemmer William Troost-Ekong. Het was aan doelman Lawrence Ati Zigi te danken dat Nigeria niet al snel op voorsprong kwam. De mooiste redding van Ati Zigi volgde na een hard schot van Kelechi Iheanacho, wiens volley nog maar net over de lat kon worden getikt.

Ghana, waar Mohammed Kudus ontbrak, viel tegen en kon opnieuw opgelucht ademhalen toen Dessers van dichtbij net niet wist te scoren. Een kleine tien minuten voor rust viel de Nigeriaanse treffer alsnog. Salis Abdul Samed maakte hands in de zestien, de daaropvolgende strafschop werd benut door Dessers: 0-1. Inclusief zijn treffer op vrijdag staat Dessers alweer op zeventien doelpunten dit seizoen over alle competities. Daarnaast was de spits van Rangers FC ook al goed voor zeven assists.

Ht in Marrakesh. Dessers’ goal gives us a 1-0 lead into the break #soarsupereagles pic.twitter.com/OzMkbzful1 — ???? Super Eagles (@NGSuperEagles) March 22, 2024

Vlak na rust kreeg Jerome Opoku een directe rode kaart van de scheidsrechter, al is het onduidelijk waarom hij precies naar zijn borstzak greep. Ghana bleef het ondanks de ondertalsituatie wel proberen, maar een resultaat zat er niet in. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gooide Ademola Lookman het duel in het slot. De aanvaller van Atalanta schoot onberispelijk raak achter de kansloze Ati Zigi. Jordan Ayew maakte in blessuretijd vanaf de stip nog wel de aansluitingstreffer voor Ghana.

Voor bondscoach Finidi George is de zege op Ghana een bijzonder welkome opsteker. De voormalig Ajax-aanvaller staat naast de wedstrijd tegen Ghana ook dinsdag tegen Mali voor de groep. George, die hiervoor bijna twee jaar lang de assistent was van José Peseiro, werd naar voren geschoven nadat het contract van laatstgenoemde niet verlengd werd. De Nigeriaanse voetbalbond liet al weten te overwegen George een permanent contract aan te bieden, al bestaat daar nog geen zekerheid over.

