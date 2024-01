Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi gaat noodgedwongen niet door

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi nemen het donderdag toch niet tegen elkaar op. Al-Nassr en Inter Miami, de werkgevers van de twee wereldsterren, nemen het dan in een oefenduel tegen elkaar op. Woensdag werd echter duidelijk dat Ronaldo er wegens een blessure niet bij zal zijn.

Het duel werd eerder groots aangekondigd als 'The Last Dance'. Ronaldo en Messi, de twee absolute sterren van de laatste pak 'm beet vijftien jaar, zouden het dan voor de laatste keer tegen elkaar opnemen.

Luis Castro, de trainer van Al-Nassr, verklaarde tijdens een persmoment dat Ronaldo nog niet fit genoeg is om deel te nemen aan het duel met de Amerikanen. Ronaldo is bezig aan de laatste fase van zijn herstel, voordat hij 'binnenkort' weer aansluit bij de selectie. Wel is Ronaldo aanwezig bij de groep, maar speelminuten zitten er niet in.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat het mogelijk toch niet van een confrontatie tussen de twee zou komen. Ronaldo moest een oefentrip naar China laten schieten wegens de blessure waar hij nu nog mee kampt.

Al-Nassr stelde daarop de geplande oefenwedstrijden tegen Shanghai Shenhua en Zhejiang tot nader order uit. De Chinese fans hadden zich bijzonder verheugd op het zien van Ronaldo, maar daar kwam het tot hun grote teleurstelling niet van.

Het afzeggen van de oefenpotjes leidde tot woede onder de fans, die besloten het spelershotel van Al-Nassr te bestormen. In een ander filmpje was te zien hoe Ronaldo luidkeels toegezongen werd door Chinese fans.

Ronaldo en Messi stonden in totaal 36 keer tegenover elkaar. De Portugees kwam alleen Andrés Iniesta vaker tegen in zijn loopbaan. De eerste keer dat de twee grootheden het tegen elkaar opnamen was op 23 april 2008, tijdens het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Manchester United (0-0). Messi won zestien keer, terwijl Ronaldo elf keer zegevierde. Negenmaal werd het gelijk.

