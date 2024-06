Cristiano Ronaldo staat verstijfd na doldwaze actie van Georgische supporter

Cristiano Ronaldo staat verstijfd na doldwaze actie van supporter na Georgië - Portugal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die zich na afloop van het duel tussen Georgië en Portugal een hoedje schrok.

De 39-jarige Ronaldo beleefde woensdag een avond om snel te vergeten. De Portugese superster startte als enige vaste basisspeler tegen Georgië, maar kon een 2-0 nederlaag niet voorkomen. Voor het eerst was Ronaldo in de groepsfase van een eindtoernooi niet trefzeker namens Portugal, waardoor hij van het speelveld snelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na afloop liep Ronaldo met een aantal beveiligers de trap af in de tunnel, toen er plotseling een Georgische supporter kwam aanvliegen. Op beelden is te zien hoe Ronaldo uit verbazing een aantal seconden stil blijft staan. Het motief van de Georgische supporter is vooralsnog onbekend, al is het goed mogelijk dat de persoon in kwestie fan is van Ronaldo. De Portugees is namelijk razendpopulair in Georgië.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties