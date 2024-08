Cristiano Ronaldo scoort voor de 64ste keer in zijn carrière uit een vrije trap

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond de 64ste vrije trap uit zijn carrière gescoord. De Portugese superster van Al-Nassr maakte daarmee de 0-2 tegen Al-Feiha, dat uiteindelijk met 1-4 verloor.

Bijzonderheden:

Anderson Talisca zorgde al vroeg in de wedstrijd voor de 0-1, door na een handig tikje van Ronaldo van dichtbij af te werken. Diep in de blessuretijd van de eerste helft, in minuut 45+10, was het raak voor Ronaldo. De spits krulde een vrije trap van een meter of achttien in de verre hoek: 0-2.

De definitieve beslissing volgde vlak voor tijd, toen Marcelo Brozovic vanuit een lastige hoek keihard raakschoot: 0-3. Fashion Sakala, ex-Rangers, tekende voor de 1-3, voordat Talisca in minuut 95 nog een schitterende vrije trap uit zijn mouw schudde.

Zodoende zijn er weer wat blije gezichten bij Al-Nassr. De club verloor onlangs de strijd om de Supercup met liefst 1-4 van Al-Hilal en kwam in zijn eerste competitieduel niet verder dan 1-1 tegen Al-Raed.