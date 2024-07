Cristiano Ronaldo reageert op veelbesproken tranen tijdens Portugal - Slovenië: ‘Hele jaar niet één keer gemist’

De opluchting heerst bij Cristiano Ronaldo, die zich maandagavond met Portugal plaatste voor de kwartfinales van het EK. De 39-jarige superster van Al-Nassr miste in de verlenging tegen Slovenië een strafschop, maar wist zijn penalty tijdens een historisch korte reeks wel te verzilveren. Doelman Diogo Costa wist in het Deutsche Bank Park liefst drie strafschoppen op rij te keren.

Ronaldo barstte tijdens de korte pauze van de verlenging tegen Slovenië in tranen uit, vlak nadat zijn strafschop gekeerd werd door Atlético Madrid-doelman Jan Oblak. Tijdens de door Portugal gewonnen penaltyserie schoot Ronaldo, na een ongebruikelijke aanloop, wel feilloos raak in de linkeronderhoek.

Hoewel Ronaldo niet de meest gelukkige wedstrijd achter de rug had, verscheen de aanvoerder na afloop direct op de Portugese televisie. “Ik was verdrietig, maar voel nu blijdschap. Dat is wat voetbal met mij doet. Voetbal brengt onverklaarbare momenten met zich mee.”

“Ik had de kans om mijn team op voorsprong te zetten, maar helaas is dat niet gelukt”, gaat Ronaldo verder. “Ik moet de penalty nog terugzien en weet dus nog niet of ik goed of slecht heb geschoten.”

Ronaldo kon zijn ogen bijna niet geloven. “Ik heb het hele jaar niet één keer gemist en toen ze het het meest nodig hadden, was daar Oblak.”

Toch overheerst vooral vreugde bij de superster. “Het belangrijkste is dat we door zijn naar de volgende ronde. We verdienen het, want wij kregen meer kansen en Slovenië heeft de hele wedstrijd verdedigd. Felicitaties aan het hele team, maar vooral aan onze doelman”, besluit Ronaldo.

Oblak wilde na afloop weinig kwijt over het stoppen van Ronaldo’s penalty tijdens de verlenging. “Helaas viel het vanavond niet onze kant op. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. De sfeer tijdens het toernooi was geweldig en dat maakt deze uitschakeling nog moeilijker.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!