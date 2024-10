Cristiano Ronaldo is van grote waarde met winnende goal in minuut 97

Cristiano Ronaldo heeft vrijdagavond andermaal zijn waarde bewezen voor Al Nassr. De Portugese sterspeler mocht in minuut 97 aanleggen voor een strafschop en faalde niet, waarmee hij zijn ploeg een 1-2 zege bezorgde op bezoek bij Al Shabab.

Al Shabab - Al Nassr betekende het duel tussen de nummers vier en twee op de ranglijst. Het was twintig minuten voor tijd Aymeric Laporte die de bezoekers aan de leiding bracht met een volley uit een hoekschop.

In de eerste helft gebeurde bijzonder weinig. Ronaldo schoot in het zijnet na een actie aan de rechterkant van het strafschopgebied, terwijl Al Shabab tevergeefs om een strafschop schreeuwde. Het venijn zat hem duidelijk in de staart.

De openingstreffer van Laporte werd in minuut negentig ongedaan gemaakt door Ali Al Hassan, die de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Beide ploegen leken zodoende genoegen te moeten nemen met een punt, totdat Ronaldo opstond.

De Portugees mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op de rand van de zestien op Majed Kanabah. Hoewel Ronaldo zijn aanloop twee keer onderbrak, keurde de dienstdoende arbiter de treffer toe.

Al Shabab kreeg een uitgelezen kans om alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar een strafschop in minuut 103 (!) was niet besteed aan Abderrazak Hamdallah. De aanvaller zag zijn inzet op de paal belanden.