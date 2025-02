Dit is waarom Cristiano Ronaldo zo tekeer ging na de rode kaart voor ploeggenoot Durán

Cristiano Ronaldo heeft zich vrijdagavond niet van zijn beste kant laten zien tijdens het duel tussen Al-Nassr en Al-Ettifaq (2-3). Ronaldo’s ploeggenoot Jhon Durán kreeg in de slotfase een rode kaart, maar daar was de Portugees het niet mee eens.

Op beelden in dit artikel is de rode kaart voor Durán te zien. De Colombiaanse spits lijkt een speler van de tegenpartij een vriendschappelijke aai over zijn achterhoofd te geven, waarna de speler van Al-Ettifaq als een stervende zwaan naar het gras gaat.





Durán krijgt vervolgens de rode prent gepresenteerd door de scheidsrechter, iets wat de veertigjarige Ronaldo niet kon bekoren. Op beelden is te zien hoe hij uit frustratie een bal in de tribunes knalt en met zijn armen wijd naar de assistent-scheidsrechters beent.





Al-Nassr wist ook het duel niet te winnen. Georginio Wijnaldum vond twee keer het net en had zo een belangrijk aandeel in de 2-3 overwinning van de bezoekers.

Al-Nassr staat inmiddels vierde in de Saudi Pro League. Al-Ettifaq klimt sinds het vertrek van Steven Gerrard uit een dal en staat inmiddels achtste.