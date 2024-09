'Erik ten Hag is een complete idioot, dat is vandaag bewezen'

Piers Morgan is nog altijd verbolgen over de manier waarop Cristiano Ronaldo behandeld is door Erik ten Hag bij Manchester United. De invloedrijke Britse journalist haalt na de recente prestaties van Ronaldo bij het Portugese elftal vernietigend uit naar Ten Hag. "Het is een complete idioot", aldus Morgan in gesprek met radiostation talkSPORT.

Ronaldo besloot na het mislukte EK met Portugal door te gaan als international. De 39-jarige spits van Al-Nassr scoorde afgelopen dagen zowel in de Nations League-wedstrijd tegen Kroatië als Schotland en staat nu op liefst 901 officiële doelpunten.

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat Ronaldo weg moest bij Manchester United. De spits raakte in conflict met Ten Hag en vertrok in januari 2023 naar Saudi-Arabië, waar hij een recordcontract ondertekende bij Al-Nassr.

Ronaldo haalde vlak voor zijn vertrek bij Manchester United in een interview met Morgan vernietigend uit naar Ten Hag. "Ik voel me verraden", aldus Ronaldo destijds. "Ik heb geen respect voor de manager. Ze willen me eruit werken. Niet alleen de coach, maar ook twee of drie anderen uit het bestuur."

Morgan staat volledig achter Ronaldo. De journalist stelt na de laatste doelpunten van de Portugees dat Ronaldo 'onmetelijk veel beter' is dan de spitsen die Manchester United momenteel tot zijn beschikking heeft.

"Geen weldenkend mens op aarde gelooft na de laatste twee wedstrijden van Portugal dat Ronaldo al uitgevoetbald is", zegt Morgan. "Ik heb er zoveel bullshit over gehoord, maar luister eens naar iemand als Roy Keane, in mijn ogen een van de beste analisten ter wereld. Hij zei: 'Er is geen betere afmaker dan Cristiano Ronaldo.'"

Op het EK kon Ronaldo het enkele maanden geleden niet waarmaken, zo erkent Morgan. "Hij had een teleurstellend EK, maar dat gold voor heel Portugal. Ik denk niet dat hij de juiste aanvoer heeft gekregen. Maar de waarheid is dat Ronaldo nog steeds een van de dodelijkste afmakers op het wereldtoneel is."

Als Morgan de vraag krijgt waarom Manchester United dan afscheid van Ronaldo heeft genomen, ontploft de bekende journalist. "Omdat Ten Hag een complete idioot is! Het spijt me, dat is hij. Dat is hij al sinds hij daarheen ging, toch? Er komt alleen maar totale onzin uit zijn mond."

"Ten Hag heeft het nu over dat hij geen Harry Potter is of zoiets. Ten Hag is alles wat Ronaldo me vertelde dat hij is in dat interview dat leidde tot zijn vertrek bij United... Het grootste probleem met Ten Hag is dat hij net zo’n bazige schooljuf is die niet weet hoe hij met superieur academisch talent om moet gaan. Dat zie je niet alleen aan zijn behandeling van Ronaldo, maar ook hoe hij met Jadon Sancho en Marcus Rashford omgaat."