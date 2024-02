Cristiano Ronaldo bekroont prachtige mijlpaal met winnende goal voor Al-Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zijn duizendste officiële wedstrijd in clubverband bekroond met de winnende treffer voor Al-Nassr. De Portugees maakte in de Aziatische Champions League de enige treffer tegen Al-Fayha.

Al-Nassr nam het woensdag in het heenduel van de achtste finales op tegen het eveneens Saudische Al-Fayha. Het duel in het Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riyad stevende af op een 0-0 gelijkspel, maar tien minuten voor tijd viel de treffer alsnog. Ronaldo ging een één-tweetje aan met Marcelo Brozovic en rondde vervolgens keurig af in de bovenhoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zodoende heeft Al-Nassr prima papieren om de kwartfinale van het continentale clubtoernooi te halen. Het is voor Ronaldo, die enige tijd te maken had met een lichte blessure, zijn eerste officiële treffer sinds 30 december vorig jaar, toen hij een keer op het scorebord verscheen en zo bijdroeg aan de 1-4 zege op Al-Taawoun FC.

Ronaldo maakte tevens zijn eerste officiële treffer op 39-jarige leeftijd, die hij op 5 februari bereikte. Sinds 2002 heeft Ronaldo nu in elk kalenderjaar een doelpunt gemaakt. Dat CR7 het scoren nog lang niet verleerd is, laat hij dit seizoen zien. In 26 wedstrijden voor Al-Nassr over alle competities maakte hij 25 treffers. Bovendien leverde hij elf assists.

In de Saudi Pro League maakte Ronaldo dit seizoen twintig treffers. Met dat indrukwekkende totaal staat de voormalig sterspeler van Manchester United en Real Madrid bovenaan de topscorerslijst. Alleen Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) komt met zeventien goals in de buurt. Ronaldo staat sinds zijn komst van Manchester United, nu ruim een jaar geleden, op 39 doelpunten en 13 assists in 45 duels voor Al-Nassr.

Ronaldo zou het in de afgelopen winteronderbreking opnemen tegen Inter Miami, om zo weer eens tegen zijn oude rivaal Lionel Messi te staan. The Last Dance ging echter niet door, daar Ronaldo geblesseerd moest toekijken. Ook Messi was niet geheel fit was en viel slechts in de slotfase in.

Al-Nassr had tijdens zijn wintertournee ook een paar oefenwedstrijden in China op de planning staan, maar die gingen niet door vanwege de blessure van Ronaldo. Het leidde tot woede bij een deel van de Chinese fans, die het spelershotel van Al-Nassr bestormden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties