Coventry City halve finalist FA Cup na sensationeel slot tegen Wolverhampton

Coventry City heeft zich op sensationele wijze weten te plaatsen voor de halve finale van de FA Cup. De nummer acht van de Championship versloeg Premier League-club Wolverhampton Wanderers met 2-3 dankzij twee doelpunten diep in blessuretijd.

Bijzonderheden:

Coventry, waar Milan van Ewijk de hele wedstrijd meespeelde, opende de score een kleine tien minuten na rust. Een vrije trap kwam bij de tweede paal terecht, waar Joel Latibeaudiere uitstekend teruglegde op de vogelvrije Ellis Simms: 0-1.

Toch leek het nog goed te komen voor Wolves, dat de achterstand in de laatste tien minuten van de reguliere speeltijd omboog in een 2-1 voorsprong. Allereerst profiteerde Rayan Aït-Nouri optimaal van zwak verdedigen bij Coventry. In minuut 88 was de Algerijn opnieuw belangrijk, ditmaal door de bal heerlijk in de loop mee te geven van Hugo Bueno.

?????????????????????? ?? Met twee goals in de extra tijd schakelt Coventry City Wolverhampton Wanderers uit in de FA Cup ??#ZiggoSport #FACup #WOLCOV pic.twitter.com/YRfYKJBSMl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2024

Zodoende leken de supporters op Molineux zich klaar te mogen maken voor een halve finale op Wembley, maar zover zou het niet komen. Coventry maakte er in de zevende minuut van de blessuretijd 2-2 van via Simms, die bij de tweede paal binnenkopte. Nóg dieper in blessuretijd maakte Haji Wright er zelfs 2-3 van. De Amerikaan vond de verre hoek met een bekeken schot.



