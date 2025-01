Contract van Nordin Amrabat bij AEK Athene per direct ontbonden

Het contract van Nordin Amrabat bij AEK Athene is met wederzijds goedvinden per direct ontbonden. De 37-jarige rechtsbuiten lag nog tot het einde van dit seizoen vast in Griekenland, maar mag nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Amrabat speelde sinds de zomer van 2021 voor AEK, dat hem destijds transfervrij overnam van Al-Nassr. De 64-voudig international van Marokko was lang een belangrijke speler bij de Grieken, maar kwam dit seizoen nauwelijks nog aan de bak. Hij zat vaker niet dan wel bij de wedstrijdselectie en kwam tot slechts negen duels. Daarin was de rechtspoot goed voor twee treffers en één assist.

Op Instagram neemt Amrabat afscheid van AEK. “Vandaag komt een onvergetelijk hoofdstuk uit mijn carrière tot een einde. De afgelopen drieënhalf jaar waren gevuld met goede herinneringen.”

“Ik wil meneer Marios Iliopoulos (de eigenaar, red.), meneer Dimitrios Melissanidis (ex-trainer waarmee Amrabat jarenlang samenwerkte, red.), onze fantastische fans en niet te vergeten alle geweldige mensen die op ons trainingscomplex werken in het bijzonder bedanken. Dank je wel voor alles. Ik wens jullie het beste.” Het is nog niet bekend waar de toekomst van Amrabat ligt.

De in Naarden geboren aanvaller speelde drie jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar brak door bij VVV-Venlo. PSV had al na één seizoen genoeg gezien en besloot Amrabat in de zomer van 2008 voor 2,3 miljoen euro los te weken. In Eindhoven zou de Marokkaanse dribbelaar tweeënhalf jaar spelen, om vervolgens over te stappen naar Kayserispor in Turkije.

Amrabat kwam daarna uit voor achtereenvolgens Galatasaray, Málaga, Watford, CD Leganés en Al-Nassr voordat hij dus overstapte naar AEK. De oudere broer van Sofyan Amrabat kwam voor Marokko uit op de Afrika Cup van 2012, 2013 en 2019. Ook was hij actief op het WK van 2018 in Rusland.