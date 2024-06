Conceptprogramma Eredivisie: Klassieker tussen Ajax en Feyenoord al in speelronde 4

De KNVB heeft woensdag het conceptprogramma voor het nieuwe Eredivisie-seizoen bekendgemaakt. Wat opvalt is dat de eerste Klassieker tussen Ajax en Feyenoord al op 1 september op de rol staat. Twee promovendi trappen het nieuwe seizoen af.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 9 augustus met het duel tussen FC Groningen en NAC Breda, twee clubs die afgelopen seizoen wisten te promoveren uit de Keuken Kampioen Divisie.

De eerste keer dat Feyenoord en Ajax elkaar treffen is op zondag 1 september. De Kuip is dan het decor van de eerste Klassieker van het seizoen. Twee maanden later is door de KNVB een Super Saturday ingepland met Feyenoord - AZ en Ajax - PSV.

"Ook dit seizoen zijn de meeste topduels ingepland na Europese speelrondes, daar ontkomen we helaas niet aan", vertelt Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB.

"Dat heeft nog altijd te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede vanwege het risicokarakter van deze wedstrijden en de verplichting om ze op zondag te spelen."

"Daarnaast leidt de andere opzet van de UEFA-clubcompetities tot meer internationale wedstrijden en een hogere druk op de Eredivisie. Daardoor zijn er weer minder mogelijkheden om wedstrijden met een dergelijk risicokarakter te spelen."

Johan Cruijff Schaal

Het nieuwe seizoen begint traditiegetrouw met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Die gaat dit jaar tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord. De 28ste editie wordt gespeeld op zondag 4 augustus en vindt plaats in Eindhoven.

Overzicht topwedstrijden:

Zondag 1 september: Feyenoord - AjaxZaterdag 19 oktober: AZ - PSVZaterdag 2 november: Feyenoord - AZZaterdag 2 november: Ajax - PSV6, 7 of 8 december: AZ - Ajax20, 21, of 22 december: PSV - Feyenoord10, 11 of 12 januari: PSV - AZ31 januari, 1 of 2 februari: Ajax - Feyenoord14, 15 of 16 maart: Ajax - AZ29 of 30 maart: PSV - Ajax4, 5 of 6 april: AZ - Feyenoord9, 10 of 11 mei: Feyenoord - PSV

Bekijk hier het volledige concept competitieprogramma Eredivisie 2024/25

