PSV start verrassend zonder Joey Veerman en Ivan Perisic tegen Go Ahead Eagles

PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn opstelling voor het duel met Go Ahead Eagles bekendgemaakt. Joey Veerman en Ivan Perisic zitten op de bank in Deventer, terwijl er basisplaatsen zijn voor Ismael Saibari en Noa Lang. De wedstrijd in de Adelaarshorst begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, waar de verdediging bestaat uit Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia. Veerman begint vanwege lichte klachten op de bank. Sabairi en Jerdy Schouten vormen het blok op het middenveld, waar Guus Til op 10 speelt.

Aanvoerder Luuk de Jong staat weinig verrassend in de punt van de aanval opgesteld. Ivan Perisic wordt gespaard, mogelijk met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Arsenal. Johan Bakayoko speelt op rechts, terwijl Noa Lang op links start.

Net als in de midweekse verloren halve finale in de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead (1-2) moet PSV het stellen zonder Mauro Júnior. De Braziliaan heeft iets langer nodig om fit te raken en Bosz hoopt hem er dinsdag bij te hebben, wanneer PSV op bezoek gaat bij Arsenal. Sergiño Dest is er dan mogelijk ook weer bij.

PSV is de afgelopen tijd bijzonder wisselvallig. Zo schakelde het Juventus uit in de Champions League, maar liep het een achterstand op in de Eredivisie en werd het dus uitgeschakeld in het nationale bekertoernooi.

“Ik vind het best moeilijk te duiden", vertelde Bosz op de persconferentie over de wisselvalligheid van zijn ploeg. "Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we het er met elkaar over, we trainen goed en dan zie je tóch dat de eerste helft niet is zoals je wil."

"We zitten hier samen in, en ik draag de eindverantwoordelijkheid. Ik bepaal hoe we ons voorbereiden en trainen, maar natuurlijk heb ik het ook anders voor ogen dan dat je ziet. Vorig jaar hebben we samen gewonnen, nu halen we niet de benodigde resultaten en dat doen we ook samen.”

Bij Go Ahead Eagles komt Aske Adelgaard in de ploeg voor de geschorste Gerrit Nauber, die met rood van het veld werd gestuurd tegen Ajax (2-0 verlies).

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Adelgaard, Deijl, Kramer, James; Llansana, Linthorst; Antman, Edvardsen, Suray; Smit.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.