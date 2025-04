Complimenten voor ontwikkeling Feyenoorder: ‘Arne heeft hem laten inzien wat voetballen is’

Gjivai Zechiël is te gast in het Youtube-programmaMatchday van Supergaande. De middenvelder van Feyenoord vertelt hoe belangrijk Arne Slot is geweest voor de ontwikkeling van Givairo Read en hoe hij bijna was gestopt met voetballen.

Zechiël komt sinds de winterstop op huurbasis uit voor Sparta Rotterdam. Nieuw is de club voor hem niet, aangezien de middenvelder een deel van de jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep.

In 2018 maakte Zechiël de overstap van de jeugd van Sparta naar Varkenoord. Er waren echter meer kapers op de kust. “Vanaf Sparta kon ik ook naar Ajax en PSV, maar toen hebben we de keuze gemaakt om naar Feyenoord te gaan. Mijn ouders hebben me daarbij geholpen. Ik ben een familiemens en had het nodig om na een slechte training thuis te komen en liefde te ontvangen.”

De eerste jaren in de jeugd van Feyenoord verliepen niet volgens plan. “Bij Feyenoord ging het in de Onder 15 en Onder 16 eigenlijk niet goed. En in de Onder 17 kwam corona. Ik speelde gewoon niks, man”, vertelt Zechiël.

De jeugdinternational van Nederland dacht zelfs even aan een radicale oplossing. “Ik zat er in die jaren in de Onder 15 en 16 wel even doorheen. Toen heb ik vaak tegen mijn pa en ma gezegd dat ik wilde stoppen. Dat het klaar was. Je bent jong en je wil voetballen. Je vrienden, neefjes en ooms komen kijken en dan zit je negentig minuten op de bank. Ik was gewoon niet goed genoeg, op dat moment”, reflecteert de 20-jarige middenvelder.

Uiteindelijk kreeg Zechiël zijn kans en mocht hij zich bewijzen aan toenmalig hoofdtrainer Slot. “Arne is gewoon… ik weet het niet, man. Alles wat hij zei, gebeurde gewoon. Veel trainers zien pas de dag na de wedstrijd wat er fout is gegaan. Hij kon tijdens de wedstrijd nog alles veranderen, waardoor we opeens wel in die wedstrijd kwamen”, legt Zechiël uit.

“Ik was gisteren bij Stengs thuis. We hadden het over ballie en over Read, die echt in vorm is”, looft Zechiël zijn teamgenoot. “Stengs zei over Read: ‘Hij heeft echt geluk dat hij Arne een half jaar heeft gehad. Arne heeft hem laten inzien wat voetballen is. Wat het is om die volgende stap te maken. Hij begrijpt die kleine dingetjes.’”