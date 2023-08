Competitiegenoot van Hammarby gooit extra olie op het vuur richting Twente

Woensdag, 2 augustus 2023 om 09:26 • Laatste update: 10:37

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

In Zweden raakt men maar niet uitgesproken over het verhitte Conference League-tweeluik tussen FC Twente en Hammarby IF. Nadat het vorige week in de Grolsch Veste vreselijk uit de hand liep op de hoofdtribune, blijft het uitvak in de Tele2 Arena in Stockholm donderdagavond leeg. Ook bij Mjallby AIF, competitiegenoot van Hammarby, houdt het de gemoederen bezig.

De huidige nummer negen van de Zweedse competitie deelde dinsdag een plaagstoot uit aan FC Twente middels een aankondigingsvideo op Twitter. In het filmpje is te zien hoe een man door middel van een puzzel achter de nieuwste aanwinst moet zien te komen. Bij het woord 'no show' hoeft hij niet lang na te denken. "Dat moet Twente zijn."

Twente-fans kregen in eerste instantie toestemming om af te reizen voor de return in de tweede voorronde van de Conference League, maar worden nu alsnog afgeraden om te gaan. 'Nieuwe informatie over de veiligheidssituatie' heeft de clubleiding van Twente doen besluiten om de supporters in Enschede te houden. Wel vergoedt de club (een deel van) de kosten die zijn gemaakt.