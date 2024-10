Ajax is woensdagavond in De Kuip al vroeg op een dubbele voorsprong gekomen tegen Feyenoord. Wat opvalt tijdens de avondwedstrijd in Rotterdam is dat de kwaliteit van het gras niet optimaal is. "De plaggen vliegen in het rond. Dit zien we niet vaak in De Kuip", zegt commentator Vincent Schildkamp op ESPN.

De bovenste laag van het gras laat op dit moment snel los. Er zijn spelers die moeite hebben om op de been te blijven. "Veel spelers die uitglijden, zoals Josip Sutalo hier overkomt", zei Schildkamp in de twintigste minuut van het duel.

Ajax kwam al in de zesde minuut op voorsprong. Een lange bal van doelman Remko Pasveer schoot door achter de defensie van Feyenoord, waarna Kenneth Taylor sneller bij de bal was dan Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Taylor tikte de bal eerst langs de ver uitgekomen doelman en vervolgens in het doel.

In de 25ste minuut verdubbelde Ajax de score. Een hoekschop leek een simpele vangbal voor Wellenreuther, die de bal echter losliet. Jorrel Hato was er als de kippen bij om van dichtbij binnen te schieten: 0-2.