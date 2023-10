Coman maakt hele bijzondere goal; Mazraoui getest in andere rol

Zondag, 8 oktober 2023 om 19:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Bayern München heeft een zorgeloze zevende speelronde beleefd in de Bundesliga. De manschappen van Thomas Tuchel gaven SC Freiburg in eigen huis geen moment het idee dat er iets te halen viel en maakten via Kingsley Coman (twee) en Leroy Sané drie goals: 3-0. Het eerste doelpunt van Coman was zeer bijzonder te noemen.

Door de knieblessure van Matthijs de Ligt was het voor Tuchel niet moeilijk om zijn centrum te kiezen: dat bestond uit Dayot Upamecano en Kim Min-jae. Ex-Ajacied Noussair Mazraoui begon als rechtsback en werd in het laatste kwartier op een voor hem ongebruikelijke positie getest, namelijk die van centrumverdediger.

Al in de twaalfde minuut kwam Bayern op voorsprong. Coman schoot uit een positie op doel van waaruit de hele Allianz Arena een voorzet had verwacht, de Fransman zelf waarschijnlijk ook, maar de bal viel prachtig ineens binnen: 1-0.

Harry Kane kreeg de bal even later net niet binnen in de korte hoek, maar Leroy Sané wist in de 25ste minuut wél te scoren. De linkeraanvaller versnelde met de bal aan de voet handig naar het centrum, ging een combinatie aan met Kane en kon de bal van dichtbij binnenschieten: 2-0.

Sané dacht vlak voor rust zijn tweede te maken, maar de aanvaller van Bayern werd teruggefloten vanwege nipt buitenspel.

Ook na rust had Bayern niets te duchten van Freiburg en zocht der Rekordmeister geconcentreerd naar doelpunten. Coman knalde in minuut 68 na een lange periode van balbezit net over.

Een klein kwartier voor tijd schonk Coman een intikker aan Mathys Tel, maar eerstgenoemde had beter zelf kunnen schieten, omdat Tel in buitenspelpositie stond: opnieuw een treffer afgekeurd.

De derde goal van Bayern kwam er uiteindelijk alsnog. Coman kwam in de 85ste minuut van rechts naar binnen en schiet via een half blok van Noah Atubolu binnen: 3-0.