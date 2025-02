Criticaster komt terug op zijn mening over Ajax-trainer Francesco Farioli

Henk Spaan is al heel lang een warm pleitbezorger van doorstroming van talenten naar het eerste elftal van Ajax. In dat kader was de journalist annex columnist in eerste instantie sceptisch over de komst van Francesco Farioli naar de Johan Cruijff ArenA.

Farioli koos in de eerste helft van dit seizoen voornamelijk voor gevestigde namen, aanwinsten en zekerheid. De laatste tijd heeft de Italiaanse coach klaarblijkelijk meer oog voor aanstormende talenten, tot grote vreugde van Ajax-watcher Spaan.

''Mijn voorzichtige kritiek op Farioli, dat hij te weinig naar de opleiding zou kijken, kan in de prullenbak'', schrijft Spaan in zijn column in het Parool, nadat Jorthy Mokio voor de leeuwen werd gegooid tegen Union Sint-Gillis in de Europa League. Daarnaast zat Rayane Bounida op de bank in Brussel.

Spaan ziet Farioli met name de laatste tijd vakwerk afleveren bij Ajax, dat opeens een serieuze titelkandidaat is in de Eredivisie. ''De PVV-tak in de sportjournalistiek over 'buitenlanders', of 'van die drukke Italiaantjes langs de kant' is het zwijgen opgelegd. De roep om Ron Jans is verstomd. Kortom: de onderbuik rommelt niet meer.''

''Al maanden geleden schreef ik dat het aanstellen van Farioli de beste actie van de nieuwe technisch directeur Kroes was geweest'', benadrukt de journalist uit Amsterdam nog maar eens dat Ajax er heel goed aan heeft gedaan om te kiezen voor de pas 35-jarige oefenmeester uit Italië.

Dat onder meer Mokio en Christian Rasmussen de nodige kansen krijgen onder Farioli, doet Spaan deugd. ''Het is echt niet alleen zijn data- of fitheidsfetisjisme dat hem tekent, maar er is in de Eredivisie geen trainer met zoveel creativiteit, onafhankelijkheid en mediaonverschilligheid als hij.''

Farioli en Ajax bereiden zich momenteel voor op de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag. Mocht PSV zaterdag winnen van FC Utrecht, dan moeten de Amsterdammers een achterstand van drie punten goedmaken. Ajax heeft wel nog een wedstrijd tegoed in de Eredivisie.