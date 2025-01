Coëfficiëntenmeevaller voor Nederland: Sporting Portugal onderuit bij RB Leipzig

Sporting Portugal heeft een dure nederlaag geleden in de Champions League. De Portugezen verloren met 2-1 van RB Leipzig, dat tot woensdagavond puntloos was in de Champions League. Superspitsen Benjamin Sesko en Viktor Gyökeres kwamen allebei tot scoren, voordat Yussuf Poulsen het duel in Duits voordeel besliste. De nederlaag van Sporting is een meevaller voor Nederland in de eeuwigdurende strijd met Portugal om twee directe Champions League-tickets. Sporting is met tien punten niet zeker van de tussenronde.

Bij Leipzig waren er basisplaatsen voor zowel Lutsharel Geertruida als Xavi Simons. Laatstgenoemde keerde onlangs terug van een zware enkelblessure en moest spitsen Loïs Openda en Sesko van bruikbare ballen voorzien. Bij Sporting stond Jeremiah St. Juste in het hart van de verdediging. Opvallend was het feit dat sterspeler Gyökeres op de bank begon. Trincão en Conrad Harder vormden het spitsenkoppel.

Leipzig speelde voor spek, bonen en een wedstrijdpremie, maar oogde gretig om zijn eerste punten van het Champions League-seizoen bij te schrijven. Die Roten Bullen waren dan ook de bovenliggende partij in de openingsfase en beloonden zichzelf na een kleine twintig minuten spelen. David Raum kreeg veel te veel ruimte in de zestien en zag Sesko zijn afgemeten voorzet binnenlopen: 1-0.

Een flinke tegenvaller voor Sporting volgde na St. Juste plots naar de kant kant moest met een ogenschijnlijke spierblessure. Gonçalo Inácio was zijn vervanger. Leipzig bleef ook in de daaropvolgende fase de betere partij en leek op 2-0 te komen toen Christoph Baumgartner de bal na een uitstekende eerste aanname in de verre hoek joeg.

Uit de herhaling bleek echter de Openda in buitenspelpositie de directe tegenstander van Baumgartner hinderde, waardoor er een streep ging door het feestje. Sporting kwam naarmate de rust dichterbij kwam beter in de wedstrijd, wat leidde tot enkele gevaarlijke schoten.

Na rust bleven de grote kansen lange tijd uit, al had Simons vlak na de onderbreking voor de 2-0 kunnen zorgen. Het schot van de Amsterdammer trof echter geen doel. Gyökeres kwam in de 55ste minuut binnen de lijnen voor Harder en bewees twintig minuten later zijn waarde. Het Zweedse fenomeen werd diepgestuurd door Daniel Bragança en rondde met een hard schot in de korte hoek af: 1-1.

Zodoende had Sporting nog een kwartier om op zoek te gaan naar de winnende, maar de treffer viel juist aan de andere kant. Baumgartner gaf handig mee aan invaller Poulsen, die directe doelman Franco Israel en Ricardo Esgaio net te slim en snel af was: 2-1.