Cody Gakpo gidst Liverpool met 2 fraaie goals langs Brighton & Hove Albion in EFL Cup

Liverpool heeft woensdagavond de kwartfinales van de EFL Cup bereikt. Aan de hand van Cody Gakpo, die twee keer scoorde, was de ploeg van Arne Slot met 2-3 te sterk voor Brighton & Hove Albion.

Het Nederlands getinte Brighton begon met Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer en de in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu in de basis. Bart Verbruggen en Joël Veltman, die wel zou invallen, startten op de bank.

Aan de kant van Liverpool stond Gakpo in de basis. Virgil van Dijk zat op de bank, terwijl Ryan Gravenberch helemaal ontbrak in de selectie van Slot.

Liverpool kreeg de meeste kansen in de eerste helft. Onder meer Dominik Szoboszlai, Luis Díaz en Andrew Robertson waren dicht bij de openingstreffer, maar mede door doelman Jason Steele stond bij rust nog de brilstand op het bord.

Met een prachtige knal in de verre hoek zette Gakpo al na veertig seconden in de tweede helft de 0-1 op het bord. Een kwartier later tekende hij ook voor de 0-2.

De Eindhovenaar veroverde zelf de bal aan de linkerkant van het veld, legde een aantal meter af met de bal aan de voet en schoot vervolgens in de korte hoek raak. Zo zat Liverpool op rozen.

Toch werd het nog even spannend, toen Simon Adingra tien minuten voor tijd uit de rebound scoorde na een foute pass van Jarell Quansah: 1-2. Díaz maakte vervolgens de 1-3 met een goede actie gevolgd door een schot in de korte hoek, waarna de 2-3 van Tariq Lamptey (van richting veranderd schot) te laat kwam voor Brighton.