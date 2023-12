Clubicoon van Ajax doet in De Telegraaf open sollicitatie naar terugkeer

Donderdag, 7 december 2023 om 08:24 • Jordi Tomasowa

Dennis Bergkamp wil als coach terugkeren in de voetballerij, zo geeft hij aan tegenover De Telegraaf. Een functie als hoofdtrainer ziet hij echter niet zitten. Bergkamp gaat naar eigen zeggen liever individueel met toptalenten aan de slag.

“Het kriebelt weer”, zegt Bergkamp in de ochtendkrant over een mogelijke terugkeer in de voetballerij. Tot dusver werkte the Non-Flying Dutchman in de jeugd van Ajax, waarna hij vanaf 2011 gedurende zes jaar de functie van assistent-trainer bij de Amsterdammers bekleedde.

In december 2017 werd hij op non-actief gezet, samen met trainer Marcel Keizer en Hennie Spijkerman. In 2019 was hij gedurende enkele maanden verantwoordelijk voor de veldtrainingen van het beloftenteam van Almere City FC. Dat was vooralsnog ook zijn laatste klus in de voetbalwereld.

Mogelijk komt daar nu snel verandering in. Een rol als hoofdtrainer ziet hij alleen nog steeds niet zitten. “Ik denk ook dat ik niet goed genoeg ben als hoofdcoach, omdat ik daar niet de volle aandacht voor heb om alles te willen managen. Ik heb wel respect voor de mensen die dat gevoel wel hebben. Ik heb liever een andere rol, tussen de jeugd en het eerste elftal.”

Bergkamp geeft aan dat hij het opleiden van toptalenten het ‘allermooiste’ vindt om te doen. “De brugfunctie bij Ajax van de jeugd in de opleiding naar het eerste elftal paste daarom het beste. Maar dat was ook hoe ik speelde, tussen de linies. Ik was niet een middenvelder, niet een aanvaller. Ik vond dat bij Ajax een geweldige functie.”

“Ik zag de talenten komen, had overleg met de trainers in de jeugd, met het hoofd opleiding en ik had ook een stem richting de hoofdtrainer”, vervolgt Bergkamp. “Want dat wil je, dat je respect afdwingt en dat men luistert als je zegt dat er een speler aankomt uit de jeugd en dat ze niet zomaar doorgaan met een andere, oudere speler.”

De oud-prof verwacht terug te keren in de voetballerij en ziet dan eenzelfde soort rol voor zichzelf weggelegd als vijf jaar geleden bij Ajax. “Dat is een van mijn hoofdambities. Omdat ik denk dat ik daar goed in ben…”