Clubicoon Daniele De Rossi blijft langer aan als AS Roma-trainer

Daniele de Rossi blijft langer aan bij AS Roma, zo meldt de club via de officiële kanalen. De veertigjarige Italiaan nam in januari het stokje over van de ontslagen José Mourinho en worstelde de hoofdstedelingen van de negende naar de vijfde plek.

Na het vertrek van Mourinho in januari, koos Roma voor het aanstellen van de clubicoon. Een gouden zet, want de oefenmeester draaide het in de Italiaanse hoofdstad volledig om.

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'#ASRoma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”. Leggi la dichiarazione di Dan e Ryan Friedkin ??… pic.twitter.com/NYvzanI3Is — AS Roma (@OfficialASRoma) April 18, 2024

Roma doet nog volop mee in de strijd om een Champions League-ticket. De achterstand op Bologna, de club van Joshua Zirkzee en Sam Beukema, bedraagt vier punten. Roma heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Bologna en komt dus nog zeven keer in actie in de Serie A.

Rossi heeft zich met de goede prestaties en het omkeren van de ploeg onderdeel gemaakt van de langetermijnplannen van de club.

''De positieve impact van zijn leiderschap spreekt voor zich. Daniele leidt met respect en moed. Dat sluit aan bij de waarden van de club, de stad en de fans van Roma’, meldt de club op eigen sociale media.

Ook in Europa doen de hoofdstedelingen nog mee om de knikkers, daar weet Feyenoord alles van. Eerder dit jaar plaatste Roma zich ten koste van de Rotterdammers voor de achtste finales van de Europa League.

Donderdag treedt Roma aan tegen AC Milan, waarbij ze met een goed resultaat zich bij de laatste vier van het toernooi mengen.

Het is onbekend voor hoe lang De Rossi zal bijtekenen in Stadio Olimpico, daarover treedt Roma later in detail.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties