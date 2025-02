Club Brugge verrast vriend en vijand en schakelt Atalanta op zeer overtuigende wijze uit in Champions League

Club Brugge heeft dinsdagavond op indrukwekkende wijze ten koste van Atalanta de achtste finale van de Champions League bereikt. Na de 2-1 overwinning van vorige week, lieten de Belgen er in Bergamo geen gras over groeien: 1-3. Bij de laatste 16 wacht een confrontatie met Lille OSC of Aston Villa.

In aanloop naar de return was er veel te doen om de winnende treffer van volgende week, die viel na een zeer discutabele strafschop. VAR Pol van Boekel greep niet in en kreeg een hoop kritiek te verwerken. Valentijn Driessen stelde bij Vandaag Inside zelfs dat het hem de wedstrijd als VAR bij Real Madrid - Manchester City van woensdag kost.

Hoe dan ook had Atalanta, met Marten de Roon in de basis, een duidelijke opdracht: de achterstand van één doelpunt wegwerken. Dat was precies waarin de ploeg totaal niet slaagde in de eerste helft. In tegendeel: Club pakte al in de derde minuut brutaal de voorsprong.

Chemsdine Talbi was het eindstation van een fraaie aanval en schoot de bal strak in de linkeronderhoek. Binnen het half uur verdubbelde Talbi de voorsprong van Club. Na een redding van Marco Carnesecchi was de Marokkaan er als eerste bij om alsnog binnen te schieten: 0-2.

Vlak voor rust dacht Atalanta zich terug in de wedstrijd te schieten, maar in drie pogingen wilde de bal er op miraculeuze wijze niet in. Uitgerekend in de tegenaanval maakte Club er 0-3 van. Ferran Jutgla raakte de bal precies na de stuit perfect en stuurde die met een streep richting de linkerhoek.

Met die ruststand en een verschil van vier doelpunten over twee wedstrijden leek het al gespeeld in Bergamo, maar Atalanta greep de laatste strohalm door meteen na rust de 1-3 te maken via Ademola Lookman, die nog geen minuut binnen de lijnen stond.

Het Italiaanse vertrouwen groeide nog verder toen de bal op de stip ging na een overtreding op Juan Cuadrado. Echter hield Simon Mignolet zijn club op de been door de inzet van Lookman te stoppen. Atalanta kreeg het daarna niet meer voor elkaar en bij Rafael Tolói sloegen de stoppen in de slotfase volledig door. De verdediger wilde verhaal halen bij zijn tegenstander, wat resulteerde in een doldwaze actie en een rode kaart. Het typeerde de verloren wedstrijd van Atalanta.