CL-loting bekend: Feyenoord treft Atlético en Lazio; PSV loot Sevilla en Arsenal

Donderdag, 31 augustus 2023 om 18:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Feyenoord en PSV weten welke ploegen getroffen worden in de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers zaten in Pot 1 en zullen het gaan opnemen tegen Atlético Madrid, Lazio en Celtic, terwijl de ploeg van trainer Peter Bosz Sevilla, Arsenal en RC Lens treft. De groepsfase van het miljardenbal gaat op dinsdag 19 september van start en is woensdag 13 december afgelopen.

De loting in Monaco heeft donderdagavond uitgewezen dat Feyenoord het in Groep E zal opnemen tegen Atlético Madrid, Lazio en Celtic. Net als de Rotterdammers is ook PSV in een poule beland die enig perspectief biedt: Sevilla, Arsenal en RC Lens zijn de opponenten in Groep B. De Poule des Doods is zonder twijfel Groep F, waarin Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United zullen strijden om twee plekken in de knock-outfase van het miljardenbal.

Groep A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

Groep B

Sevilla

Arsenal

PSV

RC Lens

Groep C

Napoli

Real Madrid

SC Braga

1. FC Union Berlin

Groep D

Benfica

Internazionale

RB Salzburg

Real Sociedad

Groep E

Feyenoord

Atlético Madrid

Lazio

Celtic

Groep F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groep G

Manchester City

RB Leipzig

FK Crvena Zvezda

Young Boys

Groep H

FC Barcelona

FC Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp FC