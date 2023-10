CL-duel tussen RC Lens en Arsenal in gevaar: Londenaren zijn nog in Engeland

De selectie van Arsenal is gestrand op Luton Airport.

The Gunners nemen het dinsdagavond in de Champions League op tegen RC Lens, maar het is nog maar de vraag of dat duel ook daadwerkelijk doorgaat.

Mikel Arteta en de rest van de selectie staan namelijk al uren vast op Luton Airport wegens een storm. De Spaanse manager zou maandagavond om 18.00 uur een persconferentie geven in het stadion van Lens en daarna een afsluitende training afwerken met zijn ploeg.

Arsenal redt het niet meer om maandag af te reizen naar Frankrijk en moet dus hopen dat het vliegtuig dinsdag wel mag en kan opstijgen. Is dat niet het geval, dan zal het duel tussen de Engelsen en Lens worden verplaatst naar een andere datum.

De Londenaren waren ruim twee weken geleden veel te sterk voor PSV, dat toen in eigen huis met 4-0 werd verslagen. Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus en Martin Ödegaard waren de doelpuntenmakers in dat duel.

PSV neemt het dinsdagavond in het Philips Stadion op tegen Sevilla, dat de punten deelde met Lens (1-1) in het openingsduel. “Wat voor lessen ik heb getrokken uit de wedstrijd tegen Arsenal? Dat we het in alle geledingen beter moeten doen. Ik vond ons in balbezit wel goed spelen, alleen zijn we niet tot echte kansen gekomen. Verdedigend moeten we dat beter doen”, aldus Peter Bosz op de voorbeschouwende persconferentie dinsdag.

“Sevilla heeft veel ervaring”, ging de trainer verder over de tegenstander. “Ik vind dat ze goed kunnen voetballen. Dat kunnen bijna alle Spaanse ploegen erg goed. Sevilla is daar geen uitzondering op. Als we druk zetten, dan moeten we dat echt goed doen. Het is een vaardige ploeg, met ook nog eens veel snelheid. Zeker voorin.”