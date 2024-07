Manchester City verlengt na maandenlange zware onderhandelingen met speler die enorm aandeel had in gewonnen landstitel

Stefan Ortega heeft zijn contract bij Manchester City verlengd, zo meldde Florian Plettenberg van Sky Sport en is inmiddels door de Engelsen bevestigd. De Duitse journalist schreef dat the Citizens en de 31-jarige doelman de afgelopen maanden ‘zware onderhandelingen’ hebben gevoerd, maar een akkoord nu bereikt is. Ortega tekent één jaar bij, waardoor hij nu tot medio 2026 vastligt in het Etihad Stadium.

De Duitse doelman speelt sinds de zomer van 2022 voor Manchester City, dat hem toen transfervrij overnam van Arminia Bielefeld. Ortega kwam in zijn eerste seizoen tot veertien duels onder Pep Guardiola en legde beslag op de FA Cup, waarin hij in alle wedstrijden in de basis stond. The Citizens wonnen die campagne ook de Premier League en de Champions League.

Ortega had echter weinig aandeel in het winnen van die prijzen, aangezien Ederson al jarenlang de onbetwiste nummer één is onder de lat bij Manchester City. Eerstgenoemde kon dit seizoen op meer speelminuten rekenen, daar de Braziliaanse doelman regelmatig met blessures kampte.

Zo stond Ortega onder de lat in het Santiago Bernabéu tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid en maakte hij ook in negen competitieduels zijn opwachting. Bovendien was de goalie cruciaal voor zijn ploeg door in het uitduel met Tottenham Hotspur (0-2) met zijn been redding te brengen op een schot van Heung-min Son, die kort voor tijd dé kans kreeg op de gelijkmaker.

De Zuid-Koreaan miste, waarna Manchester City in de slotfase de 0-2 maakte via Erling Haaland. Als the Citizens die wedstrijd niet hadden gewonnen, had Arsenal met nog één wedstrijd te gaan de koppositie gepakt in de Premier League. De ploeg van Guardiola maakte het karwei op de laatste speeldag in eigen huis af tegen West Ham United: 3-1. Ortega stond in die kampioenswedstrijd onder de lat.

Toekomst Ederson

De toekomst van Ederson is onzeker in het Etihad Stadium, waardoor Ortega komend seizoen mogelijk een plekje opschuift in de pikorde. Fabrizio Romano meldde eind mei dat de dertigjarige Braziliaan bij het juiste bod mag vertrekken van Manchester City.

Ederson, die in de belangstelling staat van clubs uit de Saudi Pro League, zou zijn opties aan het overwegen zijn. De keeper kwam in de zomer van 2017 voor veertig miljoen euro over van Benfica. De teller staat inmiddels op 332 wedstrijden namens the Citizens, met wie hij zo’n beetje alles won wat er te winnen valt.

