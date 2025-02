Chuba Akpom laat op eigen YouTube-kanaal zien welk fraai presentje hij ontving bij Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Chuba Akpom, die zeer te spreken is over Francesco Farioli.

Akpom heeft een eigen kanaal op YouTube, waarop regelmatig filmpjes te zien zijn van de door Ajax aan Lille OSC verhuurde aanvaller. In een item genaamd '10 Essentials Chuba Akpom Can't Live Without' onthult Akpom dat hij onlangs een bijzonder cadeau ontving van iemand binnen Ajax.

Farioli belegt bij Ajax regelmatig meetings voor de spelersgroep. In één van die bijeenkomsten deelde de Italiaanse coach sleutelhangers uit aan alle spelers met daarop de tekst 'Bloed, Zweet en Tranen'. ''Omdat we met bloed, zweet en tranen dit hebben bereikt'', verduidelijkt Akpom.

''We moeten hard werken en teamwork echt koesteren. Daardoor kregen we allemaal zo'n sleutelhanger. Met tranen daarop. Dat kan wijzen op zweet, op bloed, op heel veel dingen. Maar boven alles is het een reminder dat teamgeest en het uiterste van jezelf geven het belangrijkste is. Bedankt, trainer'', aldus de dankbare aanvaller.

Akpom maakt het seizoen dus op huurbasis af bij Lille. De Fransen nemen het volledige salaris over en kunnen de Engelsman in de zomer voor 12,5 miljoen euro definitief overnemen.