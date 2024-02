Chery en Ogawa gidsen uitstekend NEC naar zege op Heracles Almelo

NEC heeft na een zeer overtuigende wedstrijd drie punten toegevoegd aan zijn seizoentotaal. De Nijmegenaren wonnen aan de hand van uitblinkers Tjaronn Chery, Koki Ogawa en Sontje Hansen met 3-1 van Heracles Almelo, dat zelf ook goed voor de dag kwam. NEC staat dankzij de zege voorlopig zesde, terwijl Heracles vijftiende staat.

Heracles kende een absolute doomstart in het Goffertstadion. Een voorzet vanaf rechts leverde in eerste instantie niets op, maar uit de daaropvolgende voorzet van Emil Hansson was het alsnog raak. Jizz Hornkamp kopte van dichtbij binnen en bezorgde Heracles zo de voorsprong. Bij NEC dacht men aan een vermeende overtreding van Stijn Bultman op Kodai Sano in de aanloop naar die goal, maar daar bleek geen sprake van te zijn: 0-1.

NEC kreeg al zeer snel de kans om op gelijke hoogte te komen. Brian De Keersmaecker wilde doelman Michael Brouwer aanspelen, maar zag Hansen daarbij totaal over het hoofd. De vleugelspeler van NEC wilde Brouwer omspelen, die echter rustig bleef en de bal voor de voeten van de aanvaller vandaan plukte.

Er viel genoeg te beleven in Nijmegen, waar Heracles na een kwartier op 0-2 dacht te komen. Jordy Bruijn dacht op aangeven van debutant Fredrik Oppegård de tweede Almelose goal te maken, ware het niet dat de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. NEC was de bovenliggende partij in het restant de eerste helft, maar meerdere kansen werden onbenut gelaten. Dat kwam voornamelijk door Brouwer, die een uitstekende wedstrijd keepte.

Vlak na rust kreeg NEC de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Ogawa werd diepgestuurd door Chery, die een prima steekpass in huis had, en werd in zijn rug gelopen door Sven Sonnenberg. De bal ging op de stip en Ogawa benutte het buitenkansje zelf op zeer overtuigende wijze: 1-1.

Nog geen tien minuten later maakte NEC zijn tweede treffer van de avond. Een scherpe voorzet van Hansen werd binnengekopt door Ogawa, die de bal subtiel van zijn hoofd liet glijden: 2-1. Ook na rust lag het tempo hoog en was de wedstrijd vermakelijk. NEC speelde met overtuiging en dacht een tweede strafschop te krijgen.

Chery passte in de loop van Hansen, die de zestien in dribbelde en werd gevloerd door De Keersmaecker. Ogawa ging opnieuw achter de bal staan, maar moest toezien hoe arbiter Marc Nagtegaal de penalty veranderde in een vrije trap. Dat maakte voor uitblinker Chery niet uit, die via Hornkamp de 3-1 tegen de touwen schoot. Chery was daarna ook nog dicht bij de 4-1, maar zijn fraaie uithaal werd uit de kruising getikt door Brouwer. In de slotfase kwam NEC niet meer serieus in de problemen.

