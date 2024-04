Chelsea-speler afgemaakt na nederlaag tegen Man City: ‘Dit is jouw schuld’

Chelsea werd zaterdag uitgeschakeld in de FA Cup door Manchester City, dat door een doelpunt van Bernardo Silva met 1-0 te sterk was. De schlemiel aan de kans van de Londenaren was Nicolas Jackson, die een aantal grote kansen om zeep hielp. Na afloop van het duel waren de Engelse media niet mals voor de 22-jarige Chelsea-spits.

Na een half uur spelen kreeg Jackson een opgelegde kans om Chelsea op voorsprong te zetten op Wembley. Hij ging alleen op doelman Stefan Ortega af, maar verprutste het volledig.

In de tweede helft was het opnieuw Jackson die gelanceerd werd door Chelsea. De Senegalees genoot een vrije doortocht, maar werd op het laatste moment ingehaald door Kyle Walker, wiens zetje in de rug net voldoende was om een strafschop te voorkomen. Doordat Bernardo Silva in de 84ste minuut aan de andere kant wél scoorde, won Manchester City het duel.

Nicolas Jackson misses two massive chances. ??pic.twitter.com/yKPDpjyjGD — CentreGoals. (@centregoals) April 20, 2024

Door zijn gemiste kansen én de uiteindelijke nederlaag kreeg Jackson er na afloop van het duel flink van langs in de Engelse media. “Het is niet zo gek dat Nicolas Jackson zo graag die penalty wilde nemen tijdens Chelsea’s 6-0 zege op Everton laatst”, schrijft de Daily Mail. “Nu is namelijk gebleken dat de kans vrij klein is dat hij op een andere manier scoort. Hij speelde niet slecht tegen Manchester City, maar voor de goal was hij de Wizard of waste.”

De London Evening Standard licht Jackson ook uit. “Jackson hijgde en pufte, maar kreeg het huis van Guardiola niet neer. De 22-jarige spits was het verhaal van de wedstrijd. Ondanks zijn goede werk zal de Senegalees alleen worden herinnerd vanwege zijn gemiste kansen. Het was een slechte middag van Jackson, met nog meer bewijs dat hij niet klinisch genoeg is.”

The Independent noemt de drie grootste angsten voor Chelsea: “De dood, belastingen en Wembley-rillingen.” Daarna richt het tabloid zich tot Jackson, met een tekst die gebaseerd op het liedje ‘Ms. Jackson’ van OutKast. “Sorry, Mr. Jackson, maar je moet je hier een biljoen keer voor verontschuldigen. Dit is jouw schuld.”

“Het seizoen van Chelsea en specifiek Nicolas Jackson is zo tragikomisch dat Amazon spijt zal hebben dat ze geen camera’s naar de club hebben gestuurd voor een documentaire”, besluit The Independent.

