Chelsea scoort zes keer in één helft en zet monsterscore neer: 8-0 (!)

Chelsea heeft donderdagavond een monsterscore neergezet in de Conference League. De Londenaren hadden in eigen huis geen kind aan FC Noah uit Armenië: 8-0 (!). De eerste zes doelpunten vielen allemaal in de eerste helft. Chelsea gaat met negen punten en een doelsaldo van +13 na drie duels aan kop. Het is de grootste zege ooit in de Conference League.



The Blues schoten werkelijk uit de startblokken op Stamford Bridge. De manschappen van Enzo Maresca scoorden liefst vier keer in negen minuten en stonden daardoor na 21 minuten al met 4-0 voor. Het was Tosin Adarabioyo die de score opende namens de thuisploeg. De centrale verdediger van Chelsea kopte een corner van Enzo Fernández in de verre hoek binnen: 1-0.

De volgende Londense treffer zou nog geen minuut later vallen. Marc Guiu onderschepte een zwakke breedtepass van Gonçalo Silva, bleef rustig en schoot vervolgens raak: 2-0. FC Noah moest vijf minuten daarna opnieuw een treffer incasseren en wederom uit een corner.

Dit keer was het Axel Disasi die de hoekschop van Fernández tegen de touwen kopte: 3-0. João Félix was verantwoordelijk voor de vierde treffer en wederom was Fernández de man van de assist: 4-0 na 21 minuten spelen.

Mykhaylo Mudryk kwam in de eerste helft ook nog op het scorebord. Het was Christopher Nkunku die tientallen meters mocht overbruggen tijdens een counter van de thuisploeg. De Fransman gaf vervolgens af op Mudryk, die naar binnen trok en zijn schot in de rechterbovenhoek zag belanden: 5-0.

Chelsea vond vijf treffers in 39 minuten nog niet voldoende, want in de 41ste minuut mocht João Félix zijn tweede doelpunt van de avond noteren: 6-0. Die voorsprong in de rust was de grootste voor een Engels team in een Europees duel sinds 1976/77. The Blues gingen na de start van het tweede bedrijf op zoek naar de zevende treffer.

Onder anderen Benoît Badiashile en Félix namen het vijandelijke doel al snel weer onder vuur, maar Nkunku kwam van hen het dichtst bij de zevende goal. De Fransman zag een schot op de lat uiteenspatten. Toch kon FC Noah een zevende treffer niet voorkomen, want na ruim zeventig minuten spelen was Nkunku wél trefzeker: 7-0. De rechtspoot mocht een kwartier voor tijd ook nog vanaf elf meter raak schieten en zijn tweede van de avond noteren: 8-0.