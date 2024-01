Chelsea schrijft geschiedenis en betaalt recordbedrag voor Colombiaanse

Het transferrecord in het vrouwenvoetbal is verbroken. Chelsea heeft zich versterkt met Mayra Ramírez en betaalt naar verluidt 450.000 euro voor de diensten van de Colombiaanse. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot 500.000 euro. Nooit eerder werd er zoveel geld betaald in het vrouwenvoetbal.

De duurste transfer in het vrouwenvoetbal stond op naam van Keira Walsh, die in 2022 van Manchester City naar FC Barcelona ging voor naar verluidt 350.000 pond. Dat is omgerekend zo'n 410.000 euro.

Met de transfer van Ramírez, die overkomt van Levante, kan het de eerste keer worden dat een club 500.000 euro betaalt voor een speelster. Nooit eerder werden bedragen van die grootte op tafel gelegd.

Ramírez is ook degene die Jill Roord van de troon stoot. De Nederlandse gold sinds vorig jaar als duurste aanwinst van een Engelse club met haar transfer van VfL Wolfsburg naar Manchester City.

City maakte 350.000 euro over naar de Bundesliga voor de diensten van Roord, maar ziet dat record nu dus verbroken worden door Chelsea. De Londense topclub doet zelf echter geen uitspraken over mogelijke bedragen.

Debuut

Ramírez maakte zaterdag, een dag na haar transfer, meteen haar debuut in het shirt van Chelsea. De Colombiaanse kwam in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (3-0 winst) na ruim een uur spelen binnen de lijnen.

"Ik had tegen haar gezegd dat als ze speelgerechtigd zou zijn, ze in de selectie zou worden opgenomen", aldus manager Emma Hayes. "Dit was een mooi moment om haar haar eerste minuten te gunnen. Ze moet zo snel mogelijk worden opgenomen in de groep."

